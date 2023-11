Der Aktienkurs von PayPal (NASDAQ: PYPL) erlebte ein starkes Comeback, nachdem das Unternehmen letzte Woche einen starken Gewinnbericht veröffentlichte. Die Aktie kletterte am Montag auf einen Höchststand von 56,25 $ und lag damit etwa 12,12 % über dem Tiefststand in diesem Jahr. Trotz des jüngsten Anstiegs ist der Aktienkurs seit dem Allzeithoch um mehr als 80 % gesunken.

Ungeliebt und unterbewertet

PayPal und andere beliebte Fintech-Aktien wie Affirm und Block sind bei Wall-Street-Investoren unbeliebt. Die Unternehmen stehen beim Übergang von Wachstum zu Wert stark unter Druck. Sie verzeichneten während der Pandemie ein starkes Wachstum, da immer mehr Menschen das Online-Shopping annahmen.

PayPal sieht sich auch starker Konkurrenz ausgesetzt, insbesondere durch Apple Pay, ein Produkt, das von über 500 Millionen Nutzern auf der ganzen Welt genutzt wird. Auch seine relativ neueren Geschäfte wie Kryptowährungen und Buy Now Pay Later (BNPL) haben mit Gegenwind zu kämpfen.

Allerdings ist PayPal immer noch ein gutes Unternehmen mit einem starken Wettbewerbsvorteil. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Unternehmen über 428 Millionen Nutzer aus der ganzen Welt hat. Im Laufe des Quartals gingen etwa 3 Millionen Nutzer verloren, während die Transaktionskosten pro Kunde stiegen.

Das Gesamtzahlungsvolumen von PayPal stieg um 15 % auf 387,7 Mrd. $, während das Marken-Checkout-Volumen um 6 % stieg. Der Transaktionsumsatz stieg um 7 % auf 6,7 Mrd. $, während der Mehrwertumsatz um 25 % auf 764 Mio. $ kletterte.

Diese Ergebnisse, gepaart mit den schrumpfenden Margen, führen dazu, dass das Unternehmen nicht mehr so schnell wie zuvor wächst . Dennoch gibt es Argumente für eine Investition in das Unternehmen. Es verfügt über eine starke Bilanz und gibt durch Rückkäufe aktiv Geld an die Aktionäre zurück.

Das Unternehmen hat den niedrigen Aktienkurs ausgenutzt, um Aktien im Wert von über 4,4 Mrd. $ züruck zu kaufen. Infolgedessen ist die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von 1,18 Milliarden im Jahr 2021 auf 1,08 Milliarden gesunken.

PayPal ist inzwischen ziemlich unterbewertet. Es hat ein erwartetes KGV von 9,66, das niedriger ist als das des S&P 500 von 18,62. PayPal hat auch ein erwartetes EV/EBITDA und ein erwartetes KUV von 8,18 bzw. 2,04. Alle diese Kennzahlen liegen weit unter den historischen Werten.

Prognose zum Aktienkurs von PayPal

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass der Aktienkurs von PYPL in den letzten Monaten einen Abwärtstrend gebildet hat. Die Aktie hat einen absteigenden Channel gebildet, der in Blau dargestellt ist. Die jüngste Erholung erfolgte, nachdem die Aktie die Unterseite des Channels erneut getestet hatte.

Sie hat sich nun leicht unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten bewegt, während sich das Volumen seitwärts bewegt hat. Sie hat sich wieder auf die Mittellinie des Regression-Channels zubewegt.

Daher glaube ich, dass die PayPal-Aktie langfristig einen Wert darstellt. Trotz der jüngsten Erholung deuten die technischen Daten jedoch darauf hin, dass die Aktie noch nicht aus dem Gröbsten heraus ist.

Stattdessen empfehle ich, die Aktie zu kaufen, wenn sie den Widerstand bei 57,35 $ überschreitet, wobei der anfängliche Take-Profit auf der Oberseite des Channels bei 70 $ liegt. Ein Anstieg über diese Marke würde den Aufwärtstrend bestätigen und den Schlüsselwert bei 76,53 $ erneut testen.