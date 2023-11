Circle, der Schöpfer des beliebten Stablecoins USD Coin (USDC), plant für 2024 einen Börsengang (Initial Public Offering, IPO). Laut Bloomberg ist das Unternehmen bereits im Gespräch mit Beratern, um sich darauf vorzubereiten.

Circle Internet ist eines der wichtigsten Unternehmen in der Blockchain-Branche. Es schuf USD Coin, einen Stablecoin mit einem Vermögen von über 24 Mrd. $. Es schuf auch EURC, einen Stablecoin, der mit Euro unterlegt ist. EURC hat eine kombinierte Marktkapitalisierung von über 53 Mio. $.

Die Stablecoins von Circle funktionieren auf zahlreichen Blockchains wie Stellar, Ethereum und Avalanche. Laut seiner Website hat USDC in seiner Geschichte über 12,6 Bio. $ an On-Chain-Transaktionen abgewickelt. Über 1,8 Millionen Menschen besitzen den Stablecoin.

Unternehmen, die Stablecoins ausgeben, sind buchstäblich Gelddrucker. Die Unternehmen verdienen Geld, indem sie das Geld einfach in sichere Vermögenswerte wie kurzfristige Staatsanleihen investieren. In diesem Fall hat das Unternehmen ca. 24 Mrd. $ investiert und erhält dafür etwa 5 % Zinsen.

Das bedeutet, dass das Unternehmen in diesem Jahr bis zu 1,2 Mrd. $ an Einnahmen generieren könnte, sofern der Betrag in der derzeitigen Phase bleibt. Die jüngsten Ergebnisse von Tether Holdings zeigten zum Beispiel, dass der Betriebsgewinn des Unternehmens im 2. Quartal auf über 1 Mrd. $ gestiegen ist. Tether ist mit einem Vermögen von über 86 Mrd. $ viel größer als USD Coin.

Die Einnahmen von Circle werden sich wahrscheinlich weiterhin gut entwickeln, da die Zinssätze auf einem erhöhten Niveau bleiben. In ihrer Entscheidung letzte Woche beschloss die Federal Reserve, die Zinssätze unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 % zu belassen. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Bank die Zinsen für eine Weile auf einem erhöhten Niveau belassen wird.

Der Stablecoin von Circle ist in der Blockchain- und Off-Chain-Welt weit verbreitet. Einer seiner größten Nutzen liegt in der Partnerschaft mit MoneyGram. Gemäß der Vereinbarung können USDC-Inhaber nun Geld international versenden und Menschen können die Gelder in US-Dollar abheben.

Ein Hauptanliegen der Stablecoin-Inhaber ist die Stabilität der Stablecoins. Im Fall von UDDC ergibt sich die Stabilität aus der Tatsache, dass das Unternehmen von Deloitte, einer der vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, geprüft wird. Seine Rücklagen werden von Unternehmen wie Blackrock und BNY Mellon gehalten.

Die Bewertung, die Circle anstreben wird, ist unklar. Im Jahr 2022 sollte das Unternehmen durch die Fusion mit Concord Acquisition Corp. an die Börse gehen. Die Transaktion bewertete Circle mit über 9 Mrd. $. Es ist daher wahrscheinlich, dass das Unternehmen eine höhere Bewertung bekommt.