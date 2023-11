Der ORDI-Token war am Mittwoch einer der Top-Performer, da die Anleger den Anstieg der Ordinals-NFT-Verkäufe bejubelten. Der Token stieg auf 14,65 $, den höchsten Stand seit Mai dieses Jahres. Auf seinem Höhepunkt lag der Ordinals-Token über 403 % im Plus gegenüber dem Tiefststand im September.

ORDI, der native Token für Ordinals, ist diese Woche der Token mit der besten Leistung. Dieser Anstieg hat die Gesamtmarktkapitalisierung auf über 270 Mio. $ erhöht. Sein tägliches Handelsvolumen stieg in den letzten 24 Stunden auf über 569 Mio. $.

Es gibt drei Gründe, warum ORDI so stark ansteigt. Zunächst sagte Binance in einer Erklärung, dass es den Token auflisten werde. Dies ist ein wichtiges Ereignis, da Binance die größte Kryptobörse der Welt ist. Daten von CoinMarketCap zeigen, dass der Großteil des ORDI-Volumens von Binance stammte, gefolgt von OKX und Bitget.

Der andere Grund für den sprunghaften Anstieg des ORDI-Tokens ist, dass das Gesamtvolumen der Ordinals-NFTs stark gestiegen ist. Daten von CryptoSlam zeigen, dass die NFTs von Bitcoin in den letzten 24 Stunden um über 19,9 % auf über 17,7 Mio. $ gestiegen sind. Dieser Anstieg war höher als der von Ethereum, das NFTs im Wert von über 17 Mio. $ abwickelte.

Ethereum-NFTs haben in den letzten Monaten an Zugkraft verloren, was ihre Mindestpreise auf ein Rekordtief gedrückt hat. Infolgedessen haben Unternehmen in diesem Bereich, darunter OpenSea, erhebliche Entlassungen angekündigt.

Unterdessen stiegen die offenen Positionen von ORDI am Terminmarkt sprunghaft an. Laut CoinGlass stieg dieses offene Interesse auf ein Allzeithoch von über 79 Mio. $. Die meisten dieser Vermögenswerte befanden sich in Binance, gefolgt von OKX und Bitget.

Das offene Interesse ist eine wichtige Kennzahl in der Kryptoindustrie, die das Volumen der nicht ausgeführten Aufträge auf dem Terminmarkt anzeigt. Je höher das offene Interesse, desto stärker ist der Aufwärtstrend der Nachfrage.

Eine weitere wichtige Kennzahl sind die Liquidationen. Die Shorts-Liquidationen stiegen am Dienstag auf ein Rekordhoch, als der Token zu fallen begann.