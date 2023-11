DonAlt pessimistisch für Litecoin: On-Chart-Daten lassen anderes vermuten, Everlodge & Binance Coin vor Preisanstieg

Binance Coin (BNB) verzeichnete aufgrund der zunehmenden Netzwerkaktivität und der Wachstumsdynamik in seinem Ökosystem einen Preisanstieg. Darüber hinaus könnte Litecoin (LTC) nach den neuesten Prognosen von DonAlt bald auf nur noch 12 $ sinken.

Everlodge (ELDG) kann jedoch zum Zeitpunkt seiner Einführung an Wert gewinnen, da es innovative Blockchain-Funktionen auf dem Immobilienmarkt einführt.

Es wird erwartet, dass der Binance Coin (BNB) bald steigen wird

Binance Coin (BNB) erlebte kürzlich einen Aufschwung im Wert und im Anlegerinteresse. Anfang dieses Monats startete das Team das BNB Greenfield Mainnet, und eine Menge Projekte sprangen auf den Zug auf. Dabei handelt es sich um ein dezentrales Speichernetzwerk, das den Besitz von Web3-Daten erleichtert.

In der vergangenen Woche wurde die Kryptowährung im Wert zwischen 219,88 und 229,18 $ gehandelt. Darüber hinaus beträgt die Marktkapitalisierung von BNB3 4.609.079.565 $ und ist damit die viertgrößte der Branche. Was das Handelsvolumen betrifft, so ist BNB in den letzten 24 Stunden um 15,33 % gestiegen.

Der BNB-Preisprognose zufolge soll er bis Ende 2023 auf einen Höchstwert von 307,41 $ steigen.

Laut einer Prognose des Krypto-Analysten DonAlt könnte Litecoin (LTC) möglicherweise um 80 % an Wert verlieren. Dies basiert auf den Diagrammmetriken, die in der Vergangenheit ähnliche Muster ergaben. Beispielsweise sank der Preis im Jahr 2015 und dann auch im Jahr 2019, nachdem Litecoin eine Halbierung erlebte.

Allerdings ist das Litecoin-Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden um 27 % gestiegen. In der vergangenen Woche stieg sein Wert von einem Tiefpunkt von 66,35 $ auf einen Höchstpunkt von 70,36 $. Der Litecoin-Preisprognose zufolge könnte der Preis bis Ende 2023 auf bis zu 105,02 4 steigen.

Everlodge (ELDG) will den Immobilienmarkt durch fraktionierte NFTs demokratisieren

Neben Binance Coin und Litecoin ist Everlodge eine weitere Kryptowährung, die große Aufmerksamkeit erregt. Dieses Projekt ist mit dem Immobilienmarkt verbunden, der einen Wert von über 280 Bio. $ hat.

Die Mission dieses Projekts besteht darin, einen einfachen und erschwinglichen Immobilienmarktplatz zu schaffen, der Wert auf Zugänglichkeit legt. Dies sind Schlüsselthemen auf dem traditionellen Immobilienmarkt.

Um sein Sicherheitsniveau zu erhöhen, wird Everlodge Smart Contracts nutzen, um Immobiliendetails in den Metadaten jedes NFT zu speichern.

Darüber hinaus wird das Problem der Erschwinglichkeit gelöst, indem Immobilien als NFTs geprägt und dann aufgeteilt werden. Auf diese Weise kann jede Immobilie für nur 100 $ verfügbar werden. Darüber hinaus wird es einen Rewards Club für Ökosystem-Teilnehmer geben. Dadurch hat jeder Zugang zu kostenlosen Hotelübernachtungen an bestimmten Orten.

Während der sechsten Phase des Vorverkaufs wird ELDG bei 0,023 $ gehandelt. Analysten gehen davon aus, dass die Kryptowährung zum Zeitpunkt der Markteinführung einen Preisaufschwung von 4.000 % erfahren kann.

Weitere Informationen zum Vorverkauf von Everlodge (ELDG) finden Sie auf deren Website oder Sie können ihrer Community hier beitreten.