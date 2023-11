Pepe wird sich besser als Shiba Inu entwickeln, kluge Anleger entscheiden sich für InQubeta-Vorverkauf

Während es im Krypto-Bereich viele versteckte Schätze gibt, hat sich Pepe (PEPE) zu einem hervorragenden Player auf dem Meme-Markt entwickelt. Obwohl es erst vor Kurzem auf den Markt kam, könnte es Shiba Inu (SHIB) möglicherweise übertreffen, was es zu einer alternativen Investition macht. Im gleichen Atemzug versucht ein Neuling, InQubeta (QUBE), sowohl PEPE als auch SHIB zu stürzen.

In diesem Artikel werden wir das Potenzial von Pepe untersuchen, Shiba Inu zu überholen. Außerdem behandeln wir das wachsende Interesse am InQubeta-Vorverkauf und warum es zu den Altcoins gehört, die man dieses Jahr beobachten sollte.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

InQubeta (QUBE): steigendes Interesse erklärt

Copy link to section

Das wachsende Interesse an InQubeta (QUBE) kann mit mehreren Faktoren zusammenhängen. Zunächst ist es erwähnenswert, dass das Unternehmen in seiner ICO-Phase (Initial Coin Offering) bisher satte 4,3 Mio. $ aufgebracht hat. Warum ist das Interesse am Vorverkauf so groß? Zunächst zielt es darauf ab, ein wichtiges Problem in der KI-Branche durch den Einsatz der Blockchain-Technologie anzugehen. Das ist noch nicht alles. Aufgrund von Merkmalen wie Staking, Governance und der deflationären Natur des Tokens interessieren sich Investoren immer mehr dafür. Es gilt mittlerweile als die beste neue Kryptowährung, in die man investieren kann.

Es soll das Problem des Fundraisings in der KI-Branche lösen. Es wird dies erreichen, indem es die erste Crowdfunding-Plattform für KI-Startups durch Kryptowährungen wird, was unserer Meinung nach den KI-Sektor potenziell verändern könnte.

Dieses Projekt hat aus den oben genannten Gründen einen enormen Zustrom von Investoren erlebt. Es befindet sich in der fünften Phase des Vorverkaufs und kostet nur 0,0161 $ pro Token. Analysten zufolge wird der Preis nach der Markteinführung um das 40-fache steigen. Wenn Sie an der Vorverkaufsphase teilnehmen und ein Early Adopter werden möchten, klicken Sie auf den untenstehenden Link.

Pepe (PEPE): Übertreffen von Shiba Inu

Copy link to section

In der Welt der Kryptowährungen und insbesondere im Meme-Ökosystem wird Pepe (PEPE) schnell zu einem beliebten Namen. Es hat sich zu einem der Top-Altcoins im Krypto-Bereich entwickelt. Was sind also die Anreize des Memes? Pepe lässt sich wie seine Vorgänger von lustigen Figuren inspirieren. In seinem Fall wurde es als Hommage an das beliebte Internet-Meme “Pepe der Frosch” geschaffen.

Zusätzlich zu seiner dominanten Stellung auf dem breiteren Kryptomarkt hat es sich zu einem wichtigen Akteur in der Meme-Szene entwickelt. Nur Shiba Inu und Dogecoin sind derzeit beliebtere Meme-Coins als Pepe. Aber wir glauben, dass es Shiba Inu schlagen kann, was es als eine gute Kryptowährung zum Kauf positioniert.

Sie fragen sich vielleicht, wie das überhaupt möglich ist. Es ist wichtig zu beachten, dass Pepe mehr Raum für Wachstum als SHIB hat. Darüber hinaus ist es für die jüngere Anlegergeneration attraktiver, was für sein Wachstum von entscheidender Bedeutung sein wird.

Schlussfolgerung

Copy link to section

Pepe und InQubeta sind bei Anlegern zu beliebten Anlageoptionen geworden. Aufgrund seiner Attraktivität für eine jüngere Investorenbasis könnte Pepe Shiba Inu in Bezug auf Wachstum und Gewinn übertreffen. InQubeta hingegen wird nach seiner Einführung voraussichtlich einen Anstieg von 4.000 % verzeichnen. Diese Coins könnten daher als einige der besten Kryptos angesehen werden, in die man investieren kann.

Für alle Informationen zu Qube können Sie die Vorverkaufswebsite von InQubeta besuchen oder deren Communities beitreten.