Chinesische E-Commerce-Unternehmen sind weltweit auf dem Vormarsch. Shein, der Boohoo-Konkurrent, bereitet sich darauf vor, im Rahmen eines 80 Mrd. $-Deals an die Börse zu gehen. Temu hingegen hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Welt entwickelt. Die Popularität von Temu könnte PDD Holdings, der Muttergesellschaft des Unternehmens, zugute kommen.

Temu-Nutzer und -Verkehr steigen rasant

Temu ist das am schnellsten wachsende E-Commerce-Unternehmen der Welt. Von Google zusammengestellte Daten zeigen, dass das Interesse an dem Unternehmen heute ein Rekordhoch erreicht hat. Sie deuten auch auf ein weiteres Wachstum in den kommenden Monaten hin.

Dieses Interesse hat auch zu einem weiteren Anstieg der Nutzerzahlen geführt. Die von SEMRush zusammengestellten Daten zeigen, dass die Website im September 341 Millionen Mal besucht wurde. Dies war ein Anstieg gegenüber 233 Millionen im Juli und 267 Millionen im August.

Der größte Teil dieses Verkehrs kommt aus den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Mexiko. Bemerkenswert ist, dass die durchschnittliche Besuchsdauer in Temu 13,13 Minuten beträgt und damit höher ist als bei Amazon mit 12,59 Minuten.

Diese Zahlen bedeuten, dass das Unternehmen schnell wächst. Das hat es geschafft, indem es Milliarden von Dollar in Marketing investiert hat. Ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen seine digitale Werbung gesehen haben. Viele bekannte YouTuber und TikTok-Nutzer haben ebenfalls für Temu geworben, indem sie ihre Temu-Einkäufe zeigten.

Am wichtigsten ist, dass Temu für seine große Produktverfügbarkeit und seine niedrigen Preise bekannt ist. Analysten glauben, dass das Unternehmen in der Lage ist, mit dem Verkauf billiger Produkte Geld zu verdienen, indem es direkt mit Herstellern zusammenarbeitet, die von seiner großen Reichweite profitieren.

PDD-Aktie könnte profitieren

Das Hauptunternehmen, das von der Popularität von Temu profitieren wird, ist PDD Holdings, früher bekannt als Pinduoduo. PDD, die Muttergesellschaft von Temu, ist ein großes E-Commerce-Unternehmen in China. Die gemeinsame Marktkapitalisierung beträgt über 145 Mrd. $.

PDD gründete Temu, um seinen Erfolg in China in einem globalen Umfeld zu wiederholen. Es hofft, Temu so erfolgreich zu machen, wie Pinduoduo auf seinem Heimatmarkt ist. Dies erklärt, warum Temu in der Lage ist, Milliarden von Dollar für Marketing auszugeben.

Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 66 % auf über 52.280 Mio. RMB (7,2 Mrd. $) gestiegen ist. Der Betriebsgewinn stieg auf mehr als 12,7 Mrd. RMB (1,5 Mrd. $). Der Gesamtgewinn lag somit bei über 1,8 Mrd. $.

Obwohl Temu ein schnelles Wachstum aufweist, war sein Beitrag zu PDD Holdings recht gering. Der enorme Marketingaufwand wirkte sich in der Tat negativ auf die Rentabilität des Unternehmens aus. In einer Erklärung sagte Jun Liu, der CEO des Unternehmens:

Temu befindet sich derzeit in einer Lernphase. Unser Hauptaugenmerk liegt im Moment darauf, wie wir unser Fachwissen einsetzen können, um unseren einzigartigen Wert zu schaffen. Wir konzentrieren uns in der jetzigen Phase nicht auf meine Position oder andere Finanzkennzahlen.

In Zukunft wird Temu jedoch ein wichtiger Bestandteil von PDD Holdings sein. Es ist auch eine gute Absicherung gegen die Inflation, da es die meisten seiner Produkte recht billig verkauft.

All dies erklärt, warum sich die PDD-Aktie gut entwickelt. Sie ist in diesem Jahr um über 29 % und in den letzten fünf Jahren um über 468 % gestiegen. Und trotzdem ist die Aktie immer noch recht unterbewertet. Sie wird mit einem KGV von 22 gehandelt, das niedriger ist als das anderer schnell wachsender Unternehmen.