Es war eine gute Woche für Kryptowährungen. Der Bitcoin-Preis stieg zum ersten Mal seit 18 Monaten auf über 37.000 $. In ähnlicher Weise stieg der Preis von Ethereum auf über 2.100 $, nachdem Blackrock seinen ETH-ETF vorgestellt hatte. Infolgedessen stiegen die meisten Altcoins, darunter Huobi Token, Jasmy und Ethereum Classic, stark an.

Anstieg der Liquid-Stake-Tokens

Eine wichtige Gruppe von Krypto-Token, die ebenfalls einen Sprung gemacht haben, waren diejenigen, die in Liquid Staking involviert sind. Lido DAO (LDO) und Rocket Pool (RPL) waren zwei der Token mit der besten Performance am Freitag, da sie in den letzten 24 Stunden um über 20 % gestiegen sind.

LDO vs. RPL-Chart

Lido und Rocket Pool sind die beiden größten Akteure in der Liquid Staking-Branche. Liquid Staking ermöglicht es Nutzern, ihre Token dezentral einzusetzen. Der Hauptvorteil besteht darin, dass Personen, die über ein solches Guthaben verfügen, dieses noch vor Ende des Monats abheben können.

Bei Rocket Pool sind 819.000 ETH im Einsatz, was derzeit einem Wert von mehr als 1,7 Mrd. $ entspricht. Die Nutzer der Plattform können über 7 % effektiven Jahreszins verdienen, wenn sie einen Knotenpunkt betreiben, und 3,12 %, wenn sie nur einen Einsatz tätigen.

Lido DAO hat sich mit einem Gesamtvermögen von über 19 Mrd. $ zum größten DeFi-Protokoll der Welt entwickelt. Die Nutzer der Plattform können Ethereum und Polygon einsetzen. Sie verfügt über ETH im Wert von über 18 Mrd. $ und MATIC im Wert von 123 Mio. $. Für ETH-Einsätze gibt es einen effektiven Jahreszins von 3,5 %.

Es ist erwähnenswert, dass Ethereum eine niedrigere Rendite als der US-Dollar hat. Angesichts steigender Zinssätze liegt die Rendite des US-Dollars bei über 5 %. Geldmarktfonds weisen jedoch in der Regel ein schwaches Wachstum auf.

BlackRock wouldn't register for a Spot Ethereum ETF unless they were certain that the Spot #Bitcoin ETF would be accepted with 100% certainty. pic.twitter.com/tSstfztdQY — Mister Crypto (@misterrcrypto) November 9, 2023

Ethereum-Preis steigt

Der Hauptgrund für den Preisanstieg von LDO und RPL ist die Tatsache, dass der Ethereum-Preis einen Aufwärtstrend erlebt hat. Der ETH-Preis kletterte auf über 2.100 $, den höchsten Stand seit Mai 2022. Seit dem Tiefststand in diesem Jahr ist er um mehr als 141 % gestiegen, was ihm eine Marktkapitalisierung von mehr als 254 Mrd. $ verleiht.

Der Ethereum-Preis ist aufgrund der allgemeinen Krypto-Rallye in die Höhe geschnellt. Bitcoin ist auf über 37.000 $ geklettert, während die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen auf über 1,4 Bio. $ angestiegen ist.

ETH-Token stieg nach dem Antrag von Blackrock auf einen ETH-ETF stark an. Das Argument ist, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zunächst den Bitcoin-ETF genehmigen wird. Danach wird ein ETH-ETF folgen.

Es ist noch unklar, ob die SEC einen Ethereum ETF genehmigen wird. Erstens unterscheidet sich Ethereum aufgrund der Funktionsweise der Technologie erheblich von Bitcoin. Bitcoin verwendet die Proof-of-Work-Technologie (PoW), während Ethereum eine Proof-of-Stake-Technologie (PoS) verwendet.

Durch die Verwendung der PoS-Technologie verfügt Ethereum über Stakikng-Funktionen, die bei der SEC recht problematisch sind. Die SEC betrachtet Ethereum wahrscheinlich als finanzielle Sicherheit, was zu einer Ablehnung führen könnte.

Es gibt gute Argumente für Lido DAO. Zum einen hat LDO einen wachsenden Marktanteil in der DeFi-Branche. Außerdem ist Lido im Gegensatz zu anderen Krypto-Token mit der Freigabe seiner Token fast fertig. Der Gesamtumlauf beträgt 1 Milliarden Token. 89 % dieser Token sind bereits freigegeben worden.