Der Preis von Celestia (TIA) Token setzte sein Comeback während des Wochenendes fort, da die Nachfrage nach dem Coin weiter stieg. Die neue Kryptowährung stieg auf einen Höchststand von 4,10 $, der 85 % über dem Tiefststand dieser Woche lag. Seine gesamte Marktkapitalisierung ist auf über 527 Mio. $ gestiegen, was ihn zur 93. größten Kryptowährung der Welt macht.

Celestia ist nicht die einzige Kryptowährung, die sich im Aufwind befindet. Bitcoin liegt bequem über 37.000 $, während Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, auf über 2.000 $ gestiegen ist. In ähnlicher Weise ist Bonk, der Meme-Coin von Solana, auf 0,00030 $ geklettert, während die gesamte Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen auf über 1,4 Bio. $ angewachsen ist. Diese Rallye erklärt, warum TIA so stark angestiegen ist.

Der Celestia-Preis ist auch wegen des steigenden Volumens und des Hypes in die Höhe geschossen. Die von CoinGecko zusammengestellten Daten zeigen, dass das Gesamtvolumen in den letzten 24 Stunden bei über 526 Mio. $ lag. Der größte Teil dieses Volumens, etwa 40 %, kam von Binance, der größten Börse der Welt. Es folgen Bitget und OKX.

Weitere Daten zeigen, dass das offene Interesse an TIA-Futures und die Liquidierung von Leerverkäufen sprunghaft angestiegen sind. Das offene Interesse am Terminmarkt stieg auf ein Rekordhoch von 77 Mio. $, wobei der Großteil davon von Binance stammt.

Offenes Interesse ist eine wichtige Kennzahl auf dem Krypto- und Aktienmarkt. Es bezieht sich auf das Volumen der nicht ausgeführten Aufträge auf dem Terminmarkt. In den meisten Fällen ist eine höhere Zahl ein Zeichen für eine erhöhte Nachfrage nach dem Coin.

Offenes Interesse an Celestia-Futures

Die Liquidierung von Leerverkäufen hat mit dem Anstieg des Tokens ein Rekordhoch erreicht. Am Samstag wurden Leerverkäufe im Wert von über 1,87 Mio. $ liquidiert. Dies ist eine wichtige Kennzahl, die das Volumen der Leerverkäufer zeigt, die gezwungen wurden, ihre Geschäfte zu schließen.

Celestia ist ein neues Blockchain-Projekt, das darauf abzielt, die bestehenden Netzwerke wie Ethereum, Solana, Cardano und Tron zu beeinflussen. Sein Hauptvorteil ist, dass es modulare Funktionen hat, die sicher mit der Anzahl der Benutzer skalieren.

So können Entwickler ihre eigene Blockchain innerhalb von Minuten einrichten und problemlos skalieren. TIA, seine Kryptowährung, wird verwendet, um für den Blobspace zu bezahlen, das Netzwerk zu sichern und an der Verwaltung teilzunehmen.

Celestia steht vor zahlreichen Herausforderungen. Zum einen befindet es sich in einer Branche, die sehr wettbewerbsintensiv geworden ist. Ethereum hat immer noch einen führenden Marktanteil im Bereich der Smart Contracts. Andere Layer-1-Netzwerke wie Tron, Avalanche und Solana haben ebenfalls einen kleineren Anteil. Außerdem konkurriert es mit Layer-2-Netzwerken, die andere Blockchains wie Ethereum überladen. Die beliebtesten Layer-2-Blockchains sind Arbitrum, Polygon, Base und Optimism.