Vertex Protocol, ein Decentralized Finance (DeFi)-Protokoll in Arbitrum, hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden DEX in der Branche entwickelt. Während der Total Value Locked (TVL) in seinem Ökosystem nur 37,2 Millionen $ beträgt, ist das tägliche Volumen weiter gestiegen.

Laut seiner Website hat Vertex Protocol in seiner kurzen Lebensdauer Transaktionen im Wert von über 33,9 Milliarden $ abgewickelt. Am Mittwoch wurden über 917 Millionen $ abgewickelt, was es zum drittgrößten DEX der Welt nach dYdX und Uniswap v3 auf Ethereum macht. Die anderen zwei verwalteten 1,1 Milliarden $ bzw. 945 Millionen $.

Dieses Wachstum hat Vertex Protocol auch zu einer äußerst profitablen Plattform gemacht. Am Donnerstag generierte es über 175.000 $ an Gebühren, sodass sich die Gesamtgebühren auf über 7 Millionen $ beliefen. Laut TokenTerminal hat Vertex in den letzten 30 Tagen über 3,6 Millionen $ an Gebühren verdient. Vertex würde mehr Geld verdienen, wenn es in anderen Chains existieren würde. Stattdessen existiert es in Arbitrum, einem Netzwerk, das für seine niedrigeren Transaktionskosten beliebt ist.

Die größte Herausforderung ist, dass das Nutzerwachstum von Vertex Protocol nicht so schnell wächst. Die Daten auf der Statistikseite zeigen, dass es insgesamt 18.287 Nutzer im Ökosystem hat. Die Zahl der täglichen Nutzer lag am Mittwoch jedoch bei nur 45. Im Dezember hat Vertex nur 2.667 neue Nutzer hinzugewonnen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Großteil des Handels von einigen wenigen großen Händlern durchgeführt wird.

Der Erfolg von Vertex Protocol spiegelt sich nicht in seinem Token-Preis wider. Der VRTX-Token ist von seinem Höchststand in diesem Monat um mehr als 38 % abgestürzt, da er an Schwung verliert. Daten von CoinGecko zeigen, dass das Volumen für den Token ziemlich unter Druck gewesen ist, im Durchschnitt weniger als 2 Millionen $ pro Tag.

Vertex Protocol wird wahrscheinlich auch in dieser Bitcoin- und Altcoin-Saison gut abschneiden, da die Nachfrage steigt. Die Herausforderung besteht jedoch darin, wie es mit der Konkurrenz im DEX-Ökosystem umgeht. Einige der Top-Konkurrenten, mit denen es in Arbitrum umgehen muss, sind MUX Protocol, GMX, Uniswap und Balancer.

