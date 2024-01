Elastos (ELA) war diese Woche einer der Krypto-Token mit der besten Wertentwicklung. Der Token ist in den letzten drei Tagen in Folge gestiegen und hat ein Allzeithoch von 7,50 $ erreicht. Dies war eine bemerkenswerte Rallye, wenn man bedenkt, dass der Preis vor einer Woche bei 1 $ gehandelt wurde. Mit dem Preisanstieg des Tokens stieg seine Gesamtmarktkapitalisierung auf über 119 Mio. $.

ELA-Chart via TradingView

Der Elastos-Preis ist aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Projekten, die Smart-Contract-Funktionen für Bitcoin bereitstellen, sprunghaft angestiegen. Elastos besitzt Bel2, ein Layer-2-Netzwerk für das Bitcoin-Ökosystem. Ziel ist es, eine ganze Community rund um Bitcoin aufzubauen.

Wir haben in den letzten Tagen viele ähnliche Projekte gesehen, die gut gelaufen sind. Stacks (STX), das eine Smart Contract-Schicht für Bitcoin bereitstellt, hat sich kürzlich mehr als verdoppelt. In ähnlicher Weise ist Internet Computer allein in dieser Woche zweistellig gestiegen.

Am wichtigsten ist, dass der ORDI-Token-Preis von Bitcoin Ordinals stark gestiegen ist und eine Marktkapitalisierung von mehr als 1,3 Mrd. $ erreicht hat. Der Gesamtumsatz von Bitcoin Ordinals ist in den letzten Monaten auf über 1 Mrd. $ gestiegen.

#Bitcoin Innovation and Layer 2: Five Key Takeaways!💡#BeL2 unlocks an infinite world of Smart Contracts, from exchanging goods to managing royalties, for the world's largest Blockchain community. This innovation makes Bitcoin 'smarter,' facilitating a new economic mechanism.… pic.twitter.com/KGrSErrgHb — Elastos (@ElastosInfo) December 20, 2023

Eine Bitcoin-Layer-2-Lösung wie Elastos wird zu niedrigeren Transaktionsgebühren, mehr Netzwerkaktivität, der Einführung von Staking und einem einfacheren Prozess zur Monetarisierung persönlicher Inhalte und Daten führen. Außerdem wird es die Migration von Real World Assets (RWA) erleichtern. Weitere Einzelheiten können Sie auf dieser Seite nachlesen.

Der Elastos-Preis ist auch aufgrund des wachsenden ELA-Staking-Volumens in die Höhe geschossen. Daten von StakingRewards zeigen, dass die Marktkapitalisierung von ELA auf über 25,69 Mio. $ gestiegen ist, was einer Staking-Quote von 25 % entspricht. Das tägliche Volumen ist auf über 43 Mio. $ gestiegen.

Der andere Grund, warum der Preis des ELA-Tokens in die Höhe geschnellt ist, ist, dass der Token bei Crypto.com, einer der größten Kryptobörsen der Welt, notiert wurde. In den meisten Fällen steigen Kryptowährungen, nachdem sie an einer großen Börse notiert wurden.

Der Elastos-Token steigt auch aufgrund der Fear of Missing Out (FOMO), die sich in der Kryptoindustrie verbreitet hat. Ein Blick auf die meisten Dashboards zeigt, dass die meisten Krypto-Token in den letzten Wochen weiter gestiegen sind.