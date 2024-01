Trezor Wallet unterstützt nun auch Solana (SOL) und SPL-Token

Der Web3-Wallet-Hersteller Trezor hat sein Angebot erweitert und unterstützt nun Solana (SOL) und Solana Program Library (SPL) Token. Dies geschieht, während Solana ein zunehmendes Interesse von Krypto-Spielern erfährt.

"When Solana?" 🤔



Today is the day, Trezor supports @solana



Both the Trezor Model T and Trezor Safe 3 now support SOL as well as all SPL tokens. pic.twitter.com/ug1lGtvXwv — Trezor (@Trezor) December 20, 2023

Die Ankündigung zeigte, dass die Trezor Wallets, Model T und Safe 3, nun mit diesen Solana-Token kompatibel sind. Das Model T zum Preis von 179 $ hat eine Touchscreen-Schnittstelle, während Safe 3 einen speziellen Chip für verbesserte Sicherheit enthält.

Die Hardware-Wallets von Trezor verstehen

Die Web3-Hardware-Wallets von Trezor ermöglichen Benutzern den reibungslosen Empfang von Geldern, die Verwaltung von Assets sowie sichere Transaktionen und Handelsaktivitäten. In der Zwischenzeit haben sich die Solana-Coins, nämlich SOL und SPL, der Liste von Trezor mit mehr als 8.000 Token angeschlossen.

Solanas zunehmende Beliebtheit

Der Schritt von Trezor erfolgt in einer Zeit, in der die Solana-Blockchain an Popularität gewinnt. Das Google-Suchvolumen für das Asset ist seit Oktober 2023 um 250 % angestiegen, was den verstärkten Optimismus für den Altcoin widerspiegelt.

Solana Google Searches BOOM! Interest surges 250% as price jumps & meme-coins take off. Cathie Wood says it's "faster & cheaper" than ETH. Is Solana's comeback real? #Crypto #SearchTrends pic.twitter.com/pemXMts73Q — Crypto Mash (@CryptoMashNews) December 19, 2023

Cathie Wood von Ark Invest glaubt, dass Solana Ethereum in Bezug auf Geschwindigkeit und Transaktionskosten übertrifft. Auch die Preisentwicklung von Solana zeigt die gute Performance der Kryptowährung.

SOL führte den Markt in den letzten Tagen mit einem Anstieg von fast 15 % an und notierte bei 86,47 $. Seine Besitzer konnten sich in der letzten Woche über eine Rendite von mehr als 20 % freuen. Der aktuelle Preis des digitalen Coins spiegelt einen massiven Anstieg gegenüber dem Stand von Anfang Oktober bei 22 $ wider.

Trezors Hinzufügung von Solana-basierten Token kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ein anderes bekanntes Hardware-Wallet, Ledger, den jüngsten Exploit bewältigt, bei dem Nutzer über 600.000 $ verloren haben.