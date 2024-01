Es entsteht ein Verkaufssignal: NEAR/USDT nähert sich wichtigem Widerstand

NEAR/USDT-Handelsstrategie Copy link to section Asset kaufen/verkaufen: NEAR/USDT verkaufen

Eintrittspreis: 3,50 $

Stop-Loss: 3,82 $

Hebelwirkung: 1x

Gewinnmitnahme 1: 3,15 $

Gewinnmitnahme 2: 2,80 $

Gewinnmitnahme 3: 2,10 $

Zeitrahmen: 1-2 Wochen

Maximaler Gewinn: 40 %

Maximaler Verlust: 9 %

NEAR/USDT-Chart und technische Analyse

Der Preis von NEAR/USDT nähert sich einem wichtigen Widerstands- und Angebotsbereich von 3,50 $. Der Preis hat sich in den letzten drei Tagen um etwa 70 % erholt und dies könnte die perfekte Gelegenheit sein, von einem möglichen Rückgang zu profitieren.

Ich gehe davon aus, dass der Preis in den kommenden Tagen zurückgehen und auf das Unterstützungsniveau von 2,10 $ fallen könnte. Die 3,50 $-Marke stellt ein wichtiges tägliches Widerstandsniveau dar und der Preis stößt ab diesem Niveau bereits auf Ablehnung.

Ich ziehe die Widerstandsmarke von 3,50 $ für eine Short-Position in Betracht, und mein Ziel für diesen Handel liegt bei 2,10 $. Langfristig wird der Gesamttrend jedoch wahrscheinlich aufwärts gerichtet bleiben.

Fundamentale Analyse für NEAR Protocol

Auf fundamentaler Ebene wird der Preis hauptsächlich den technischen Strategien folgen, da es keine größeren fundamentalen Ereignisse gibt, die den Preis von NEAR Protocol wesentlich beeinflussen könnten.

Handelsideen – NEAR Protocol to Tether

NEAR/USDT dürfte in den kommenden Wochen und Tagen auf das Unterstützungsniveau von 2,10 $ fallen.

Es wurden mehrere Take-Profit-Levels hinzugefügt, um den Gewinn im Verlauf des Kurses zu sichern.

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis dieses Handels beträgt 1:4,4.

Die Einstiegs- und Stop-Loss-Kurse wurden auf sicheren Niveaus mit der geringsten Trefferwahrscheinlichkeit platziert.

Viel Glück!

