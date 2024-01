Kryptounternehmen erhöhen politische Spenden

Laut einem in der Financial Times veröffentlichten Bericht hat die Kryptoindustrie ihre politischen Beiträge als Reaktion auf die verschärfte Kontrolle und den Regulierungsdruck in Washington deutlich erhöht.

Top-Spieler wie Coinbase, Circle und a16z sowie prominente Persönlichkeiten wie Ron Conway, Fred Wilson und die Winklevoss-Zwillinge finanzieren aktiv kryptofreundliche Gesetzgeber und setzen sich im Kongress für ins Stocken geratene kryptobezogene Gesetzesentwürfe ein. Dieser Anstieg des politischen Engagements erfolgt im Vorfeld der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen.

Finanzierung von Pro-Krypto-Initiativen

Diese Woche haben Coinbase, Circle und a16z gemeinsam 78 Mio. $ an Fairshake gespendet, einen bundesstaatlichen Super-PAC, der die „Pro-Krypto-Führung“ fördern soll. Fairshake akzeptiert unbegrenzte Spenden sowohl von Unternehmen als auch von Privatpersonen und markiert damit einen bedeutenden Wandel im politischen Engagement der Branche.

Zuvor hatte die Kryptobranche relativ geringe Summen für politische Aktivitäten ausgegeben. Beispielsweise wird das Lobbying-Budget von Coinbase für das Jahr voraussichtlich nur 4 Mio. $ erreichen, und Circle hat laut öffentlichen Unterlagen seit 2021 lediglich 760.000 $ ausgegeben.

Zunehmende Kritik aus Washington

Die verstärkten politischen Bemühungen der Kryptoindustrie sind eine Reaktion auf einen zunehmend kritischen Ton in Washington, wobei Senatorin Elizabeth Warren zu den prominenten Stimmen gehört, die strengere Kryptoregulierungen fordern.

Im Oktober verfassten Warren und etwa 100 Abgeordnete einen Brief an das Weiße Haus und das Finanzministerium, in dem sie Maßnahmen gegen illegale Kryptoaktivitäten forderten und Bedenken hinsichtlich nationaler Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten anführten.

Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit

Senatorin Warren betont ihre Haltung und behauptet, dass „digitale Vermögenswerte ein nationales Sicherheitsrisiko darstellen“. Sie argumentiert, dass der unregulierte Charakter bestimmter Aspekte des Kryptoraums ihn zu einer attraktiven Option für Kriminelle macht.

Einige Akteure innerhalb der Kryptoindustrie propagieren aktiv ihre Missachtung der internationalen Geldwäscheregeln, was die Besorgnis weiter schürt.

Angeschlagener Ruf und behördliche Kontrolle

Jüngste Skandale, darunter die Inhaftierung von Sam Bankman-Fried, dem ehemaligen CEO von FTX, und behördliche Maßnahmen gegen Binance wegen mangelnder Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionsumgehung, haben den Ruf des Kryptosektors geschädigt. Diese Vorfälle haben die politische Kontrolle und Kritik an der Branche im Kongress verstärkt.

Reaktion auf Regelungslücken

Fairshake, das von Kryptounternehmen finanzierte Super-PAC, ist teilweise als Reaktion auf die wahrgenommene Untätigkeit des Kongresses in Bezug auf einen umfassenden Regulierungsrahmen für Krypto entstanden.

Die aktuellen Strafen und Bußgelder, die Kryptofirmen auferlegt werden, resultieren in erster Linie aus Verstößen gegen bestehende bundesstaatliche Wertpapier- und Geldwäschegesetze, was das Fehlen umfassender kryptospezifischer Vorschriften verdeutlicht.

Suche nach Gemeinsamkeiten mit traditionellen Gegnern

Interessanterweise haben selbst langjährige Gegner in Washington, wie Senator Warren und die Bankenbranche, eine gemeinsame Meinung hinsichtlich der Notwendigkeit gefunden, dem Kryptosektor Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche aufzuerlegen.

Im Dezember stellte Senator Warren einen Gesetzentwurf vor, der darauf abzielt, die Kryptovorschriften an etablierte Standards der Finanzindustrie anzupassen.

Dynamik der Wahlen

Die bevorstehenden Wahlen im November werden für die Spendenbemühungen der Kryptoindustrie zunehmend relevant, da der Wahlausgang erhebliche Auswirkungen auf die Regulierungslandschaft haben könnte.

Orlando Cosme, Gründer und geschäftsführender Anwalt der Anwaltskanzlei OC Advisory, betont: „Wenn die Demokraten die Präsidentschaftswahl gewinnen und insbesondere auch den Kongress gewinnen, dann wird es in den kommenden Jahren mit ziemlicher Sicherheit große Herausforderungen aus regulatorischer Sicht geben.“

Gestaltung der regulatorischen Zukunft

Während sich die Kryptoindustrie durch eine sich verändernde politische Landschaft bewegt, bleibt sie ihrem Engagement treu, Einfluss auf die regulatorische Zukunft digitaler Vermögenswerte in Washington zu nehmen.

Das verstärkte politische Engagement des Sektors zeigt seine Entschlossenheit, seine Interessen in einem sich entwickelnden regulatorischen Umfeld zu schützen und voranzutreiben.