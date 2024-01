Der Preis von Near Protocol ($NEAR) setzte seinen spektakulären Anstieg am Black Friday fort, während Bitcoin und andere Altcoins eine Pause einlegten. Der Token kletterte auf 4,61 $, den höchsten Stand seit September 2022. Von seinem Tiefststand in diesem Jahr ist er um mehr als 360 % gestiegen.

Gate listet Neat und Binance listet USDC auf Near

Copy link to section

Der Preis von Near Protocol verzeichnete in den letzten Monaten einen starken Anstieg, unterstützt durch die anhaltende Altcoin-Rallye. Die Rallye beschleunigte sich vor einigen Wochen, nachdem das Netzwerk NEAT, die erste Inschrift im Netzwerk, eingeführt hatte.

NEAT wurde geschaffen, um das steigende Interesse an Inschriften zu nutzen, wie die starke Leistung von Bitcoin Ordinals und ORDI zeigt. Ziel ist es, die Vorteile der skalierbaren Infrastruktur, der niedrigen Transaktionsgebühren und der höheren Geschwindigkeiten von Near Protocol zu nutzen.

Der Aussage zufolge kann ein einzelner $NEAR-Token bis zu 2.000 Transaktionen zu niedrigen Gas Fees verarbeiten. Gate.io wurde zu einer der größten Börsen, die am Weihnachtstag den NEAT-Token auflistete.

Der andere Grund für den Anstieg des NEAR-Preises ist die Nachricht, dass Binance die Integration von USD Coin (USDC) in das Near Protocol abgeschlossen hat. Anschließend eröffnete es Ein- und Auszahlungen und verschaffte so Zugang zu Millionen von Kunden.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Der Preis von Near Protocol stieg ebenfalls sprunghaft an, als sich das DeFi-Ökosystem erholte. Der im Ökosystem Total Value Locked (TVL) stieg am Dienstag um über 12 % auf über 106 Mio. $. Laut DeFi Llama sind die größten dApps in seinem Ökosystem LINEAR Protocol, Meta Pool Near und Burrow.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Schließlich steigt der Coin, da die Händler in den sozialen Medien Plattformen pumpen. Ein genauerer Blick zeigt, dass der Hashtag $NEAR auf wichtigen Plattformen wie X (Twitter) und StockTwits im Trend war. In letzter Zeit haben sich diese Social-Media-Plattformen beim Pumpen von Token wie Solana und Avalanche als nützlich erwiesen.

Near Protocol-Preisprognose

Copy link to section

NEAR-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der $NEAR-Token in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. In diesem Zeitraum ist er von einem Tiefstand von 0,97 $ auf über 4,61 $ geklettert. Vor kurzem überschritt er den wichtigen Widerstandspunkt bei 2,83 $, seinen höchsten Punkt am 8. Februar. Außerdem bildete der Coin am 26. November ein goldenes Kreuzmuster aus.

Inzwischen haben sich der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastic Oscillator über den überkauften Bereich bewegt. Daher sind die Aussichten für den Coin leicht optimistisch, wobei der nächste wichtige Punkt bei 5 $ liegt. Ein Rückgang auf 4 $ ist ebenfalls möglich.