Velas (VLX), der ehemalige hochkarätige Ferrari-Sponsor, kämpft um Marktanteile in der Blockchain-Branche zu gewinnen. Obwohl der VLX-Token-Preis von seinem Tiefststand im Jahr 2022 um über 202 % gestiegen ist, liegt er immer noch 97 % unter seinem Allzeithoch. Die Marktkapitalisierung lag bei über 40 Mio. $.

Velas rückte 2021 auf dem Höhepunkt der Krypto- und Meme-Aktien-Rallye ins Rampenlicht. Damals glaubten Investoren, dass das Netzwerk, das hohe Geschwindigkeiten und niedrige Transaktionskosten versprach, die nächste große Alternative zu Ethereum sein würde.

Während die Transaktionen von Ethereum pro Sekunde bei etwa 30 lagen, verarbeitete Velas 50.000. Die durchschnittliche Transaktionsgebühr beträgt 0,00001 $ und ist damit viel niedriger als die von Ethereum und anderen Chains. Mit dem Anstieg des VLX-Tokens stieg die Gesamtmarktkapitalisierung auf über 1,2 Mrd. $.

Velas versuchte, seinen Marktanteil durch eine Partnerschaft mit Ferrari, einem der berühmtesten Teams in der Rennserie, zu vergrößern. Als Sponsor sicherte sich Velas einen sehr beliebten Platz am Heckflügel. Am wichtigsten ist, dass dieses Sponsoring nach der erfolgreichen Saison 2021 kam, die die meistgesehene Saison seit Jahrzehnten war.

Allerdings lief die Partnerschaft für beide Seiten nicht gut und Ferrari beendete sie 2022. Auch Velas konnte seinen Marktanteil nicht wie erwartet ausbauen. Laut seiner Website gibt es in seinem Ökosystem nur 23 Projekte.

Und laut DeFi Llama gibt es im Ökosystem nur 12 DeFi-Projekte mit einem kombinierten Total Value Locked (TVL) von 2,68 Mio. $. Die größte dApp im Ökosystem ist WagyuSwap mit einem TVL von 1,18 Mio. $. Es gibt nur zwei Spiele – Warlands und Velhalla – in seinem Ökosystem.

Zu einem großen Teil wurde Velas von mehreren neueren Blockchain-Projekten übertroffen. Base zum Beispiel, das 2023 von Coinbase gestartet wurde, hat ein TVL von über 450 Mio. $. In ähnlicher Weise wurde es von Projekten wie Sui und Manta übertroffen.

Diese Leistung wirft Fragen zum Marketing in der Kryptoindustrie auf. Tezos, das eine Partnerschaft mit RedBull Racing und Manchester United eingegangen ist, hat es schwer, Marktanteile zu gewinnen. In ähnlicher Weise hat Crypto.com, das die meisten Unternehmen in Sachen Marketing übertroffen hat, immer noch einen vernachlässigbaren Marktanteil in der Krypto-Börsenbranche.