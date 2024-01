Wir wissen schon… die SEC-Genehmigung für einige Bitcoin-ETFs steht wahrscheinlich bevor, und das wird groß sein. Aber das kommt (wahrscheinlich) erst Januar. Was kommt also noch auf die Kryptowährungen im Jahr 2024 zu?

1. Weitere Krypto-Konsolidierung nach der Bitcoin-Halbierung

Das nächste große Ereignis für Bitcoin im Jahr 2024 ist die Halbierung, die alle vier Jahre stattfindet. Während dies allein für den BTC-Preis von Bedeutung sein wird, haben US Global Investors eine weitere interessante Vorhersage gemacht:

Einerseits ist der Preis von Bitcoin in der Vergangenheit unmittelbar vor und nach früheren Halbierungen gestiegen, da Anleger auf die Erinnerung reagieren, dass das Angebot stark eingeschränkt ist. Andererseits werden kleinere und weniger gut kapitalisierte Krypto-Miner wahrscheinlich ums Überleben kämpfen, da der Schwierigkeitsgrad weiter steigt und die Mining-Belohnung um die Hälfte sinkt. Ende letzten Monats haben die Krypto-Miner Hut 8 und US Bitcoin Corp ihre Fusion abgeschlossen und [wir erwarten] weitere Geschäftsabschlüsse, da sich die Branche für diese neue Ära der Mining-Schwierigkeiten positioniert.“

2. Der kometenhafte Aufstieg der Stablecoins

Anfang dieses Monats veröffentlichte Joel Katz, CTO von Ripple, seine eigenen fünf Vorhersagen auf X (ehemals Twitter). Als seine letzte Prognose für #2024Predictions hatte er folgendes zu sagen:

Stablecoins werden das globale Finanzwesen umgestalten, neue FX-Korridore schaffen und die Abhängigkeit vom US-Dollar verringern. Der Nahe Osten wird bei der Einführung von Stablecoins für den regionalen Handel führend sein … Finanzinstitute, die die Integration mit Blockchains vorantreiben, werden den Weg für Stablecoins als universelles Werkzeug ebnen, internationale Transaktionen rationalisieren und neues wirtschaftliches Potenzial erschließen.“

3. Eine Spot BTC ETF Konsequenz, an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben

Wenn Sie nicht unter einem Stein gelebt haben, wissen Sie natürlich, dass die SEC auf einem Stapel von Bitcoin-Spotpreis-ETFs sitzt, die sie entweder genehmigen oder ablehnen wird… aber mit ziemlicher Sicherheit Ersteres. Aber während fast jeder im Januar mit angehaltenem Atem auf die Entscheidung der SEC wartet, sind wir an den längerfristigen Auswirkungen interessiert.

Nehmen wir zum Beispiel Frank Holmes von US Global Investors, der in seinen „5 Bitcoin-Prognosen für 2024“ davon sprach, dass ein Spot-Bitcoin-ETF eine längerfristige Preisaufwertung bewirken würde, ähnlich wie die Einführung der ersten amerikanischen goldbasierten Spot-ETFs im Jahr 2004:

Vor GLD und dem ebenfalls goldgedeckten iShares Gold Trust (IAU) waren Anleger auf physische Goldbarren (deren Transport und Lagerung kostspielig sein können) und den Terminmarkt (der möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet ist) beschränkt. GLD steigerte die Gesamtnachfrage nach Gold, indem es die mit der Investition in das Metall verbundenen Reibungskosten reduzierte und es einer breiteren Anlegerbasis zugänglicher machte. Seitdem ist der Goldpreis um fast 360 % gestiegen.“

Dies befasst sich mit den praktischen Aspekten eines auf Spotpreisen basierenden ETFs, weist aber auch auf einen weiteren immateriellen Wert in der Gleichung hin: das Gefühl der Legitimität, das ein von einem Branchenriesen (wie beispielsweise BlackRock) angebotener ETF vermitteln kann.

Holmes glaubt auch, dass dies auf Ethereum übergreifen wird, wie wir in unserer nächsten Vorhersage sehen…

4. Ethereum nicht vergessen– auch er wird 2024 seinen Höhepunkt erreichen

Holmes fährt in demselben Prognosebericht fort:

Im Jahr 2024 könnte auch ein Spot-Ethereum-ETF verfügbar sein. Die Entscheidung der SEC zu zwei spezifischen Einreichungen von VanEck und Ark/21Shares wird im Mai erwartet. Im Gegensatz zu Bitcoin gilt Ether nicht als Ware, aber ich glaube, dass ein solcher ETF die Nachfrage nach Krypto gleichermaßen ankurbeln wird.“

Und laut einem Bericht des Chefanalysten von Bitget Research, Ryan Lee:

Da im Jahr 2024 mehrere positive Faktoren zum Tragen kommen, könnte BTC innerhalb von sechs Monaten bis eineinhalb Jahren nach der Halbierung weiter auf seinen Höhepunkt steigen. Es wird erwartet, dass ETH entsprechend ausbrechen wird. Mit dem Eintritt der führenden Mainstream-Finanzinstitute ist zu erwarten, dass die kombinierten Anstrengungen des Marktes ETH im Jahr 2024 auf historische Höchststände treiben, die 4.900 $ überschreiten und den Tiefstpreis desEs neuen ETH-Zyklus weiter in den Bereich von 2.500 bis 3.000 $ treiben werden.

5. Prominente und KI sollen auf den NFT-Zug einsteigen

Schließlich kam eine der eher ausgefallenen Vorhersagen von Ryan Rasmussen, einem leitenden Krypto-Research- Analysten bei Bitwise Asset Management. In seinem Artikel „10 Krypto-Vorhersagen von Bitwise“ sagte er: „Taylor Swift wird NFTs einführen, um mit Fans in Kontakt zu treten“ und „KI-Assistenten werden damit beginnen, Krypto zu nutzen, um online für Dinge zu bezahlen, und bestätigen damit Krypto als ‘die native Währung des Internets’, wie Bitcoin oder Stablecoins. Und wir glauben, dass dies ab 2024 der Fall sein wird.“

Was sind Ihre Lieblingstheorien darüber, wohin sich Krypto im kommenden Jahr entwickeln wird? Lass uns wissen!