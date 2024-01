Bitcoin startet stark ins 2024 und erreicht einen neuen Meilenstein

Bitcoin ist stark ins Jahr 2024 gestartet und hat zum ersten Mal seit neun Monaten einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Anleger und optimistische Bitcoin-Händler erlebten eine angenehme Neujahrsüberraschung, als die Kryptowährung am Morgen des 2. Januar auf einen Preis von über 45.000 $ kletterte – eine wichtige Widerstandsmarke, die die Kryptowährung seit April letzten Jahres nicht mehr erreicht hat.

Viele werten dies als einen wichtigen Hinweis auf einen aktuellen “echten Breakout-Status” für Bitcoin.

Gründe für den neuen Höchststand

Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass der 1. Januar in vielen Ländern, auch in den USA, ein Feiertag ist und der 2. Januar somit der erste echte “Arbeitstag” des Jahres 2024 ist, an dem viele nach den Feiertagen wieder zur Arbeit zurückkehren.

Ein weiterer, weniger konkreter Grund dafür ist die Tatsache, dass es offiziell Januar ist – der Monat, den viele Analysten und Insider als den Zeitpunkt ankündigen, an dem die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einige (oder alle) ihrer aktuellen Anträge für einen Bitcoin-Spotpreis-ETF offiziell genehmigen wird.

Bislang ist BTC heute weiter über 45.616 $ geklettert, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Eröffnungskurs von 44.187 $ bedeutet, und es gibt Anzeichen dafür, dass er den Tag mit einem deutlichen Anstieg gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von 44.167,33 $ beenden wird.

Hier schließt sich der Kreis

Auch wenn dies in den letzten Monaten eine signifikante Rallye darstellt, da Bitcoin aus seinem “Krypto-Winter” 2023 herausgeklettert ist, ist es eigentlich näher daran, den Kreis zu schließen, als neue Höchststände zu erreichen.

Zur Erinnerung: Im Januar 2022 lagen die Bitcoin-Preise durchgängig über der 47.000 $-Marke, was an sich schon niedriger war als die schwindelerregenden Höchststände von 2021 – insbesondere das ATH von Bitcoin von über 64.800 $ im April 2021.

Der nächste große Meilenstein

Die wohl aussagekräftigste Zahl, die Sie derzeit im Internet in Bezug auf Bitcoin finden werden, ist “100.000” – der Preis, den Bitcoin laut Prognosen bis Ende 2024 erreichen wird.

In diesem Zusammenhang wird ein wichtiger psychologischer Meilenstein für BTC in diesem Jahr wahrscheinlich bei 50.000 $ und möglicherweise sogar bei 75.000 $ liegen, während die Investoren den Preis von 100.000 $ im Auge behalten.

Bitcoin wurde zuletzt im Dezember 2021, also vor über zwei Jahren, bei 50.000 $ oder mehr gehandelt.