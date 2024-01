Silberpreisprognose: Gold/Silber-Verhältnis deutet auf weiteren Aufwärtstrend hin

Der Silberpreis startete gedämpft in das Jahr, da sich die Händler auf die Konjunkturabschwächung in China und die nächsten Maßnahmen der Federal Reserve konzentrierten. Am Dienstag lag der Kurs bei 24 $, wo er in den letzten Tagen feststeckte. Dieser Kurs liegt etwa 8,40 % unter dem Höchststand im Jahr 2023.

Konjunkturabschwächung in China und Maßnahmen der Fed

Copy link to section

Der Silberpreis reagierte milde auf die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China. Nach Angaben des National Bureau of Statistics (NBS) blieben die EMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im Dezember unter 50. Dies ist ein Zeichen dafür, dass es der Wirtschaft des Landes nicht gut geht, da die weltweite Nachfrage weiterhin unter Druck steht.

Ein separater Bericht von Caixin ergab, dass Chinas EMI für das verarbeitende Gewerbe im Dezember bei 50,8 lag, ein kleiner Anstieg gegenüber 50,7 im November. Dieser Anstieg lag einige Punkte über der mittleren Schätzung von 50,4.

Silber und andere Industriemetalle reagieren tendenziell deutlich auf die Wirtschaftszahlen Chinas. Außerdem ist China der größte Abnehmer von Silber und anderen Metallen wie Kupfer, Eisenerz und Platin.

Der Silberpreis wartet auch auf die nächsten EMI-Zahlen für das verarbeitende Gewerbe aus den USA und europäischen Ländern. Ökonomen erwarten, dass der EMI in diesem Zeitraum unter 50 blieb.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Die anderen wichtigen Daten, die es zu beobachten gilt, werden die neuesten US-amerikanischen Non-Farm Payrolls (NFP)-Daten sein. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass die Wirtschaft im Dezember über 180.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, während die Arbeitslosigkeit bei 3,7 % blieb.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Diese Zahlen sind wichtig, da sie Einfluss auf die nächste Entscheidung der Federal Reserve haben werden. Ökonomen preisen bereits auf ihrer März-Sitzung eine Zinssenkung um 0,25 % ein. In den meisten Zeiträumen schneidet Silber gut ab, wenn die Fed die Zinssätze senkt.

Mittlerweile liegt das Gold/Silber-Verhältnis bei 86, etwa 11 % über dem Tiefststand im Jahr 2023. Ein Verhältnis von 80 und mehr ist ein Zeichen dafür, dass Silber einen Preisanstieg erwartet, da Gold teurer ist.

Silberpreisprognose

Copy link to section

XAG/USD-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Silberpreis in den letzten Monaten relativ volatil war. Im Dezember erreichte er mit 25,90 $ seinen Höchststand und fiel dann im selben Monat auf 22,50 $. Er blieb leicht unter der ersten Unterstützung des Andrews Pitchfork-Tools und liegt am 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level.

Silber bleibt über den 50- und 25-Tage-Exponential Moving Averages (EMA). Es hat sich auch ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Silber in den kommenden Wochen einen Aufwärtstrend erleben wird. In diesem Fall liegt der nächste, wichtige Punkt bei 25 $.