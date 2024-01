Krypto-Preisvorhersagen: Meme Moguls (MGLS), LCX, Ethereum Name Service

Die Preise für Kryptowährungen hatten einen gemischten Jahresauftakt. Während Bitcoin zunächst auf über 45.000 $ stieg, brach er am Mittwoch stark ein, da Händler weiterhin auf die Genehmigung des Bitcoin-ETF durch die SEC warteten. Auch andere Coins wie Solana, Avalanche und Terra gaben am Mittwoch stark nach.

Es ist unklar, ob dieser Krypto- und Aktienausverkauf nur von kurzer Dauer oder länger dauern wird. Historisch gesehen ist die Wertentwicklung eines Vermögenswerts in den ersten beiden Januartagen jedoch nicht immer ein Indikator dafür, was für den Rest des Jahres zu erwarten ist. Dieser Artikel befasst sich mit wichtigen Kryptowährungen wie Meme Moguls (MGLS), LCX und Ethereum Name Service (ENS).

Prognose für Meme Moguls

Meme Moguls, dessen Token MGLS ist, ist eine kommende Kryptowährung im Teilsektor der Meme-Coins. Das Ziel der Entwickler ist es, eine der führenden Meme-Coins zu schaffen, die mit Pepe, Bonk und Samoyedcoin konkurrieren kann.

Im Gegensatz zu anderen Meme-Coins wird Meme Moguls über ein komplettes Ökosystem verfügen, das seine Fans fesselt. Dieses Ökosystem wird aus Spielen und NFT-Sammlungen bestehen. Außerdem wird das Netzwerk irgendwann vollständig dezentralisiert sein, sodass alle Inhaber ein Mitspracherecht über seine Zukunft haben.

Laut dem Whitepaper von Meme Mogul wurden 60 % der Token für den Vorverkaufszeitraum bereitgestellt. Die verbleibenden werden dem Ökosystem, den Notierungen und dem Team zugewiesen.

Meme Moguls hat bereits über 1,4 Millionen $ von globalen Investoren eingesammelt. Diese Erhöhung erfolgt zu einer Zeit, in der es in der Kryptobranche zahlreiche Rückenwinde gibt. Beispielsweise gibt es Anzeichen dafür, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) einen Bitcoin-ETF genehmigen wird.

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass die Federal Reserve noch in diesem Jahr mit der Zinssenkung beginnen wird. Und was am wichtigsten ist: Die mit Spannung erwartete Bitcoin-Halbierung wird Ende April stattfinden. In den meisten Fällen erholen sich Kryptowährungen vor und nach einer Bitcoin-Halbierung. Sie können den Meme Moguls-Token hier kaufen und die Chance auf einen großen Gewinn sichern.

🎉 Exciting News!



Join the Meme Moguls Community Mega Giveaway Event – Stage 3 Campaign is live!



💰 $10,000 in $MGLS tokens up for grabs!



📝 Join here: https://t.co/dEjEbJAlTT



🗓️ Hurry, the campaign is active only till the end of Stage 3 Presale!



For more info:… pic.twitter.com/FTjGFDo9Zt — Meme Moguls (@meme_moguls) December 30, 2023

LCX-Preisprognose

LCX, der native Token für die LCX-Kryptobörse, war diese Woche einer der Token mit der besten Leistung. Der Token sprang auf einen Höchststand von 0,1474 $, den höchsten Stand seit Januar 2023. Diese Rallye fand statt, nachdem das Unternehmen den LCX-Handelswettbewerb gestartet hatte, bei dem glückliche Gewinner 15.000 $ teilen.

Auf dem Tages-Chart sprang der LCX-Token-Preis über den psychologischen Widerstandspunkt bei 0,10 $. Er stieg auch über die 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA), was ein positives Zeichen ist.

Unterdessen stieg der Average Directional Index (ADX) auf über 50, was signalisiert, dass der Token die Dynamik hat. Der Relative Strength Index (RSI) stieg über den überkauften Wert von 80.

Daher vermute ich, dass der Coin etwas schwanken wird, da die Turbulenzen auf dem Krypto- und Aktienmarkt anhalten. Dann wird es wieder auf die Beine kommen, da die Käufer den wichtigen Widerstandspunkt bei 0,1615 $ anvisieren, den höchsten Preis am 25. Januar.

LCX-Chart via TradingView

Preisprognose für Ethereum Name Service

Der Preis von Ethereum Name Service (ENS) ist auf den höchsten Stand seit dem 16. April gestiegen. Auf dem Höhepunkt stieg der Token um mehr als 122 % gegenüber seinem Tiefststand im letzten Jahr. Dieser Sprung erfolgte, nachdem Vitelik Buterin, der Gründer von Ethereum, feststellte, dass die Plattform für die Community überaus wichtig sei.

Das Tages-Chart zeigt, dass der ENS-Token-Preis über den 50- und 100-Tage exponentiellen gleitenden Durschnitten geblieben ist. Darüber hinaus sind der Relative Strength Index (RSI) und der Average Directional Index (ADX) auf über 24 gestiegen. Daher wird der Ethereum Name Service wahrscheinlich zurückgehen, wenn der Hype nachlässt. Dies könnte zu einen Rückgang auf die wichtige Unterstützung bei 10 $ führen.