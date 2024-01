Letzte Woche wurde erneut Geschichte geschrieben, als bekannt wurde, dass die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten von Amerika zum ersten Mal überhaupt 34 Billionen $ überschritten hat.

Am 29. Dezember vergangener Woche veröffentlichte die offizielle FiscalData-Website des US-Finanzministeriums eine Aktualisierung, in der festgestellt wurde, dass die Staatsverschuldung des Landes zum ersten Mal über 34 Billionen $ liegt.

Dies ist offiziell die höchste Staatsverschuldung, die das Land jemals hatte.

Laut US Debt Clock betrug die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten zum Redaktionsschluss dieses Artikels rund 34.003.388.900.000 $. Gleichzeitig belaufen sich die gesamten Steuereinnahmen der USA auf etwas mehr als 4,5 Billionen $ und die offiziellen Bundesausgaben belaufen sich zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels auf etwa 6.334.396.500.000 $.

Die US-Schuldenzahlen verstehen

Hier sind diese Zahlen noch einmal so, wie sie wären, wenn die Vereinigten Staaten eine Einzelperson mit einem Haushaltsplan wären:

Steuereinnahmen: 4,5 Billionen $ (ungefähr)

Ausgaben: 6,3 Billionen $ (ungefähr)

Haushaltsdefizit: über 1,7 Billionen $

Gesamtverschuldung: über 34 Billionen $

Das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten, selbst wenn sie ihre Steuereinnahmen ausschließlich für die Tilgung ihrer Schulden ausgeben würden, ihre gesamten Steuereinnahmen fast um das Achtfache erhöhen müssten, um ihre gesamten Staatsschulden zu begleichen.

Daraus ergibt sich auch eine Schuldenquote des Landes von rund 136 %.

Meinungen zum aktuellen Stand der US-Schulden

Das Weiße Haus hatte Folgendes zu sagen:

Die Geschichte zeigt deutlich, dass bereits eine Annäherung an eine Überschreitung der US-Schuldenobergrenze zu erheblichen Störungen auf den Finanzmärkten führen könnte, die sich negativ auf die wirtschaftliche Lage von Haushalten und Unternehmen auswirken würden.

Sie sind nicht die Einzigen, die sich darüber aufregen. Am 10. November letzten Jahres stufte die Ratingagentur Moody’s den Ausblick für die US-Schulden auf “negativ” herab.

Die aktuellen Schulden und die US-Schuldenobergrenze

Letztes Jahr machte Amerika weltweit Schlagzeilen, als die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten weniger als eine Woche vor dem so genannten “X-Datum” – dem Tag, an dem das Land offiziell nicht mehr genug Geld hat, um seine Kosten zu decken – die Schuldengrenze bis Januar 2025 aussetzten.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen $ von der Regierung nicht angehoben wurde. Das bedeutet, dass die US-Staatsverschuldung bis zum 1. Januar 2025 bei 31,4 Billionen $ oder weniger liegen muss … und derzeit liegt sie bei einem Rekordwert von 34 Billionen $.

Das sind 1,7 Billionen $ mehr als bei der ersten Aussetzung der Schuldenobergrenze im letzten Jahr … und es bleibt noch fast ein ganzes Jahr bis zum D-Day.

Welche Bedeutung hat das Erreichen der US-Schuldenobergrenze?

Einfach ausgedrückt: Die amerikanische Regierung darf keine weiteren Kredite mehr aufnehmen – und wenn bis zum 1. Januar 2025 keine Lösung gefunden wird, wird ein „X-Datum“ bekannt gegeben. Dies wäre im Grunde der Fall, wenn die US-Regierung ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen kann.

Und wenn dies geschieht, besteht die Möglichkeit, dass die Vereinigten Staaten ihre beträchtlichen Schulden nicht mehr bedienen können – ein Ereignis, das es in der Geschichte ihrer Wirtschaft noch nie gegeben hat und das die Märkte auf der ganzen Welt ins Chaos stürzen würde, da der Dollar wahrscheinlich stark an Wert verliert.

Hier ist noch einmal, was das Weiße Haus zu diesem Thema zu sagen hatte:

Ein tatsächlicher Bruch der US-Schuldengrenze würde der US-Wirtschaft wahrscheinlich schweren Schaden zufügen. Analysen des CEA und externer Forscher zeigen, dass die Wirtschaft im Falle eines Zahlungsausfalls der US-Regierung – sei es gegenüber Gläubigern, Vertragspartnern oder Bürgern – schnell den Rückwärtsgang einlegen würde, wobei das Ausmaß der Verluste davon abhängt, wie lange der Zahlungsausfall andauert. Ein langwieriger Zahlungsausfall würde wahrscheinlich zu schweren Schäden in der Wirtschaft führen, wobei das Beschäftigungswachstum von den derzeitigen robusten Zuwächsen auf Verluste in Millionenhöhe umschlagen würde.