2022 war ein katastrophales Jahr für den Kryptoraum, da Skandale und Zusammenbrüche zu einem deutlichen Anstieg der Abflüsse führten. Doch dann kam das Jahr 2023 und mit ihm das Interesse an Kryptowährungen.

Und jetzt scheint 2024 für ein weiteres starkes Jahr gut gerüstet zu sein, insbesondere weil erwartet wird, dass die Securities & Exchange Commission bald einen Spot-Bitcoin-ETF genehmigen wird, der das institutionelle Interesse an der Kryptobranche wecken wird.

Leider ist Bitcoin mit rund 45.000 $ für viele, die sich für Kryptowährungen interessieren, möglicherweise keine geeignete oder vielmehr machbare Investition.

Für solche Anleger gibt es 3 Meme-Coins – ApeMax, CorgiAI und Memeinator – mit Potenzial für eine Rallye im Jahr 2024. Lassen Sie uns jeden dieser Coins einzeln untersuchen.

ApeMax

ApeMax ist die weltweit erste Boost-to-Earn-Kryptowährung. Dieses einzigartige Staking-Modell ermöglicht es Inhabern, Belohnungen für die „Aufwertung“ beliebiger Unternehmen zu verdienen.

Der Zugang zu ApeMax ist sofort nach dem Kauf der Meme-Coin möglich. Laut David Kemmerer – dem Geschäftsführer von CoinLedger:

Mit dem stärker spielerischen System von ApeMax denke ich, dass dies eine Coin ist, die im Jahr 2024 Aufmerksamkeit und damit Wert erregen wird.

ApeMax befindet sich derzeit im Vorverkauf, der bisher fast 1,8 Mio. $ aufgebracht hat, was auf eine starke Nachfrage hindeutet. Das Interessanteste an dieser Meme-Coin ist, dass ihr Preis alle 24 Stunden steigt – der nächste Anstieg ist für etwa 18 Stunden geplant.

CorgiAI

CorgiAI ist eine Plattform, die Ihnen Einblick in das rasante Wachstum von Meme-Coins und künstlicher Intelligenz bietet.

Das Projekt nutzt KI, um einen Meme-Generator zu entwickeln. Die dezentrale Community nutzt den gleichnamigen nativen Token als Tauschmittel.

CorgiAI verzeichnete in der letzten Dezemberwoche ein Rekordhoch, ist aber seitdem zurückgegangen, was möglicherweise eine Gelegenheit geschaffen hat, in diese Kryptowährung zu investieren. CorgiAI hat zum Zeitpunkt des Schreibens eine Marktkapitalisierung von fast 600 Mio. $.

Beachten Sie, dass Statista prognostiziert, dass sich der Markt für künstliche Intelligenz bis Ende 2030 verzehnfachen wird. Das ist die Art von Wachstum, die Sie mit CorgiAI nutzen können.

Ähnlich wie CorgiAI ist Memeinator eine weitere kürzlich eingeführte Coin, die das schnelle Wachstum der KI unterstützt.

Memeinator

Memeinator definiert seine Mission als die vollständige Beherrschung des Meme-Bereichs. Und wie soll das gelingen? Es nutzt künstliche Intelligenz, um im Internet nach schwachen Coins zu suchen und diese zu eliminieren, um die Meme-Coins für ernsthafte Anleger sicherer und attraktiver zu machen.

Innerhalb weniger Monate hat der Vorverkauf von Memeinator fast 3 Mio. $ eingesammelt, was darauf hindeutet, dass seine Mission bei der Investmentgemeinschaft großen Anklang findet. MMTR wird nach dem Vorverkauf an namhaften Kryptobörsen live gehen, was normalerweise zu einem Preisanstieg führt.

Und dann gibt es noch andere Rückenwinde, die dazu beitragen könnten, den nächsten Schritt nach oben zu machen. Dazu gehört, dass die US-Notenbank die Zinsen im Jahr 2024 etwa dreimal senkt, wie Mitglieder des Offenmarktausschusses der Federal Reserve kürzlich signalisierten, wie Invezz hier berichtete.

Möchten Sie mehr über Memeinator erfahren und in wenigen einfachen Schritten in den MMTR-Coin investieren? Besuchen Sie die Website über diesen Link.

Abschluss

Meme-Coins können eine riskante Investition sein, insbesondere angesichts der Geschichte von Betrügereien.

Es lohnt sich aber auch, die andere Seite dieser Medaille zu betrachten. Wussten Sie, dass Meme-Coins vor der Pandemie kaum wert genug waren, um als Markt bezeichnet zu werden, aber Ende 2022 war es ein Markt mit einem Wert von 20 Mrd. $?

Das ist ein aggressiver Wachstumskurs, an dem Sie teilhaben und von dem Sie finanziell profitieren können, wenn Sie sich für eine Investition in ApeMax, CorgiAI oder Memeinator entscheiden.