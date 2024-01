Goldman Sachs meldete einen deutlichen Rückgang seiner Nettogewinne für 2023, von 11,26 Mrd. $ im Jahresvergleich im Jahr 2022 auf 8,52 Mrd. $ im Jahresvergleich am 16. Januar 2024.

Die vierteljährlichen Gewinne stiegen jedoch deutlich an, von 1,33 Mrd. $ Nettogewinn im 4. Quartal 2022 auf 2,01 Mrd. $ im 4. Quartal 2023, womit sich die Gewinne des Unternehmens fast verdoppelten.

Gewinn je Aktie

Der Gewinn je Aktie (EPS) des Finanzdienstleistungsriesen lag im 4. Quartal 2023 bei 5,48 $ und damit geringfügig über den 5,47 $ im 3. Quartal und deutlich über den Markterwartungen von 3,51 $ je Aktie.

Insgesamt schüttete Goldman Sachs im Jahr 2023 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 22,87 $ aus, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Wert von 30,06 $ im Jahr 2022.

Die annualisierte Eigenkapitalrendite (ROE) lag bei 7,5 % und entsprach damit weitgehend den Erwartungen, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit. Zuvor lag die Eigenkapitalrendite bei 7,1 % für das 3. Quartal 2023 und bei 7,6 % für das Jahr 2023 bis heute.

Einnahmen und Ausgaben

Insgesamt stiegen die Einnahmen von Goldman Sach auf 46,25 Mrd. $ im Jahresvergleich und 11,32 Mrd. $ im Quartalsvergleich und lagen damit über den Branchenprognosen, die von weniger als 11 Mrd. $ bei etwa 10,8 Mrd. $ ausgingen. Zuvor lagen die Nettoeinnahmen des Unternehmens im 3. Quartal 2023 bei 34,94 Mrd. $ im Jahresvergleich.

Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich im Jahr 2023 auf 34,49 Mrd. $ und waren damit 11 % höher als 2022. Im Quartalsvergleich lagen sie 5 % höher als im 4. Quartal 2022. Dies war Berichten zufolge auf deutlich höhere Wertminderungen im Zusammenhang mit konsolidierten Immobilienanlagen des Unternehmens zurückzuführen. Dies bedeutete, dass Goldman Sachs Verhältnis von Vergütungen und Leistungen zu den Nettoeinnahmen und abzüglich der Rückstellungen für Kreditverluste 34,5 % betrug, verglichen mit dem Verhältnis von 34,5 % im 3. Quartal.

Die Aktie des Unternehmens wurde bei Börseneröffnung am Dienstag zu 377,75 $ gehandelt.

Wird Goldman Sachs kreativer?

Laut Marc Nachmann von Goldman Sach, der kürzlich ein Interview mit der Financial Times gab, könnte es für Private-Equity-Unternehmen in den kommenden Jahren schwieriger werden, Gewinne zu erzielen.

Das bedeutet, dass wir in Zukunft vielleicht mehr Innovation und kreative, weniger erwartete Strategien sehen werden. Wie auch immer, Goldman Sachs ist auf jeden Fall ein Unternehmen, das man im Auge behalten sollte.