VanEck wird seinen Bitcoin Strategy ETF auflösen

VanEck, einer der Anbieter von Anlagelösungen, dessen Spot-Bitcoin-ETF von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zum Handel zugelassen wurde, hat einen wichtigen Schritt in Bezug auf einen seiner früher zugelassenen Futures-ETFs angekündigt.

In einer Pressemitteilung, die der Vermögensverwalter am Mittwoch veröffentlichte, heißt es, dass er den Bitcoin Strategy ETF (XBTF) auflösen und liquidieren wird. Das Kuratorium von VanEck habe diesem Schritt zugestimmt, teilte das Unternehmen mit.

Die Entscheidung steht im Einklang mit der Genehmigung für die Notierung und den Handel des VanEck Bitcoin Trust (HODL) an der Cboe BZX Exchange letzte Woche. Der Bitcoin Strategy ETF, der Kunden ein Engagement in Bitcoin-Futures-Kontrakte ermöglichte, wurde ebenfalls an der Cboe BZX Exchange gehandelt.

Warum VanEck den Futures-basierten ETF schließt

Copy link to section

Der Pressemitteilung zufolge schließt und liquidiert VanEck den börsengehandelten Fonds XBTF auf der Grundlage seiner Bewertung der Fondsleistung, der Liquidität und des Anlegerinteresses. Das Unternehmen berücksichtigte auch das verwaltete Vermögen (AUM) des Fonds.

“Die Entscheidung, den Fonds zu liquidieren, wurde auf der Grundlage einer Analyse dieser Faktoren und anderer betrieblicher Erwägungen getroffen”, heißt es in der Erklärung.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Die Anteilseigner haben die Möglichkeit, ihre XBTF-Anteile bis zum Börsenschluss am 30. Januar 2024 zu verkaufen, danach wird die Cboe BZX Exchange den Fonds dekotieren. VanEck geht davon aus, dass der ETF um den 6. Februar 2024 liquidiert wird, und diejenigen, die die Anteile des Fonds bis dahin halten, erhalten Barausschüttungen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Der Bitcoin Strategy ETF von VanEck wurde am 16. November 2021 nach Genehmigung durch die SEC aufgelegt. Die Anteile des Fonds sind in den letzten sechs Monaten um 31 % und im letzten Jahr um 76 % angestiegen. Dennoch wurde er am Mittwochmorgen nach der Nachricht mit einem Minus von 1,2 % gehandelt.

Der VanEck Bitcoin Trust (HODL) fiel unterdessen um 1,7 %, da der Bitcoin nach seinem Einbruch nach der Genehmigung des Spot-ETFs um Aufwärtsbewegungen kämpfte.