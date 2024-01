Die Transportbranche verändert sich, da Unternehmen neue Produkte einführen, um Herausforderungen wie Emissionen, Komfort und Verkehr zu lösen. Unternehmen wie Tesla, Rivian und Byd haben sich zu Multimilliarden-Dollar-Unternehmen entwickelt, nachdem sie die Elektrofahrzeugbranche (EV) revolutioniert haben, die im Jahr 2023 Millionen von Autos verkaufte.

Sind eVTOLs die Zukunft?

Copy link to section

Die elektrische Senkrechtstart- und -landung (eVTOL) ist ein weiterer Bereich, der nach Ansicht von Experten zur Lösung einiger dieser Herausforderungen beitragen kann, insbesondere in städtischen Zentren. eVTOLs sind hubschrauberähnliche Fahrzeuge, die senkrecht starten und sicher fliegen können. In den meisten Fällen sind diese Fahrzeuge für städtische Zentren konzipiert, z. B. für den Verkehr zwischen Flughäfen und Stadtzentren.

Die eVTOL-Branche ist nicht neu, da viele Unternehmen bereits seit Jahren an der Technologie arbeiten. In gewisser Weise steht die Branche jedoch kurz vor dem Durchbruch, nachdem die Regulierungsbehörden einigen eVTOL-Unternehmen wie Lilium und Joby Aviation grünes Licht gegeben haben.

Einige Experten glauben, dass die eVTOL-Industrie den städtischen Verkehr wahrscheinlich zum Besseren verändern wird. In einem aktuellen Bericht wurde beispielsweise geschätzt, dass die Branche von 2023 bis 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 52 % aufweisen wird. Der Bericht schätzte, dass die Branche im Jahr 2023 einen Wert von 1,2 Mrd. $ hatte und bis 2030 einen Wert von 23 Mrd. $ erreichen wird.

Um das klarzustellen. Wir haben schon mehrere bahnbrechende Technologien erlebt, die die Branche revolutionieren wollten, aber gescheitert sind. Bird zum Beispiel, ein Unternehmen, das einst mit über 2,5 Mrd. $ bewertet wurde, meldete Konkurs an. Bird wollte die Branche verändern, indem es in Großstädten mitbenutzbare Scooter anbot. In ähnlicher Weise sind auch die Aktien der meisten EV-Unternehmen wie Fisker und Mullen abgestürzt.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Diese Risiken und ihr Cash-Burn erklären, warum eVTOL-Unternehmen wie Lilium (LILM) und Joby Aviation (JOBY) seit ihrem Börsengang während der Covid-19-Pandemie um 92 % bzw. 45 % zurückgegangen sind.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Lilium vs. Joby Aviation-Aktien

Ausblick für Lilium- und Joby Aviation-Aktien

Copy link to section

Lilium und Joby Aviation haben in den letzten Jahren Fortschritte bei der Vorbereitung ihrer offiziellen Starts gemacht. In Europa ist Lilium kürzlich eine Partnerschaft mit Lufthansa, der größten Fluggesellschaft in Deutschland, eingegangen. Darüber hinaus wurde eine Partnerschaft mit CITIC, einem führenden chinesischen Unternehmen, abgeschlossen. Dies ist bemerkenswert, da China mit seinen riesigen Städten und der wachsenden Mittelschicht ein guter Zielmarkt für das Unternehmen ist.

Lilium hat auch Genehmigungen von EU- und US-Regulierungsbehörden erhalten und arbeitet nun an der Herstellung. Das Unternehmen hat bereits über 600 Bestellungen erhalten, was beachtlich ist, da jedes seiner Pionierflugzeuge voraussichtlich zwischen 7 und 10 Mio. $ kosten wird.

Die Herausforderung für Lilium besteht darin, dass das Unternehmen immer noch Barmittel verbrennt und die Anleger verwässert. Im November beantragte es den Verkauf von 5 Millionen Aktien der Klasse A. Ebenso wurde im September ein Aktienangebot von 40 Millionen Aktien bekannt gegeben. Im Juli nahm das Unternehmen 192 Mio. $ ein, und dieser Trend wird sich fortsetzen.

Joby Aviation, ein amerikanisches Unternehmen, hat in den letzten Monaten ebenfalls Fortschritte gemacht. Es hat die dritte Stufe der Zertifizierung durch die Federal Aviation Agency (FAA) erreicht. Außerdem lieferte es im Rahmen eines Vertrags über 131 Mio. $ sein erstes Flugzeug an die US-Luftwaffe aus.

In jüngster Zeit hat das Unternehmen seine Partnerschaft mit der NASA, ANA Holdings und Nomura Real Estate ausgebaut. Mit über 1 Mrd. $ an Barmitteln verfügt Joby Aviation auch über reichlich Ressourcen.

Sind Lilium und Joby Aviation gute Investitionen?

Copy link to section

Lilium und Joby Aviation nehmen in der eVTOL-Branche eine Spitzenposition ein. Wenn ihre Konzepte erfolgreich sind, könnten sie sich zu Vorreitern in diesem Sektor entwickeln. Allerdings haben sie noch viel Arbeit vor sich, bevor sich die Branche durchsetzen kann.

Vor allem vermute ich, dass diese Unternehmen zur Finanzierung ihrer Entwicklung Barmittel aufnehmen müssen, was zu einer Verwässerung der bestehenden Anleger führen wird. Daher würde ich in diesem Fall an der Seitenlinie bleiben und auf weitere Entwicklungen warten, bevor ich investiere.

Leerverkäufe von Lilium und Joby sind aufgrund der hohen Leerverkaufsquote von 7,6 % bzw. 18 % recht riskant. Das Risiko besteht darin, dass es zu einem Short Squeeze kommen könnte, wie wir es bei GameStop und AMC gesehen haben.