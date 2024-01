Der USD/JPY-Wechselkurs befand sich in diesem Jahr in einem starken Aufwärtstrend, da der US-Dollar-Index (DXY) und japanische Aktien stark anstiegen. Das Paar kletterte am Donnerstag auf 148, den höchsten Stand seit dem 1. Dezember. Vom Tiefststand in diesem Jahr ist er um mehr als 5 % gestiegen.

Anstieg des US-Dollar-Index

Das USD/JPY-Paar hat sich in den letzten Tagen erholt, da sich die Anleger auf die jüngsten Wirtschaftszahlen aus den USA und deren Auswirkungen auf den Markt konzentrierten. Die Anfang des Monats veröffentlichten Daten zeigten, dass die Wirtschaft mehr als 200.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, während die Arbeitslosenquote bei 3,7 % blieb. Das Lohnwachstum war stark, da es im Laufe des Monats um über 4 % zulegte.

Letzte Woche ergab ein separater Bericht des Bureau of Labor Statistics (BLS), dass die Inflation im Dezember stabil blieb. Der Gesamt-Verbraucherpreisindex (VPI) stieg von 3,2 % im November auf 3,4 % im Dezember, während der Kern-VPI um 3,8 % stieg. Diese Zahlen liegen deutlich über dem Ziel der Federal Reserve von 2 %.

Die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen zeigen, dass die Ausgaben im Dezember weiter gestiegen sind, obwohl sich die Inflation stabilisiert hat. Daher bedeuten diese Zahlen, dass die Federal Reserve die Zinsen in der ersten Jahreshälfte wahrscheinlich weiterhin auf ihrem 22-Jahreshoch halten wird. Nach der Dezembersitzung begannen die meisten Analysten, eine Zinssenkung im März vorauszusagen.

Die Änderung der Erwartungen erklärt, warum der US-Dollar-Index (DXY) auf 103,35 $ gestiegen ist, während die US-Anleiherenditen über 4 % liegen. In ähnlicher Weise sind amerikanische Aktien eingebrochen, wobei der Dow Jones und der Nasdaq 100-Index von ihren Höchstständen in diesem Jahr gesunken sind.

Der USD/JPY-Kurs ist auch aufgrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sprunghaft angestiegen. Am Donnerstag griff die pakistanische Armee den Iran an, während das US-Militär erneut gegen die Huthi-Rebellen vorging. In den meisten Fällen tendiert der US-Dollar zu einem Anstieg, wenn geopolitische Risiken vorhanden sind.

Die Bank of Japan im Fokus

Der größte Katalysator für den USD/JPY im Jahr 2024 wird die Bank of Japan (BoJ) sein, die ihre Zinspolitik voraussichtlich ändern wird. Die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass die BoJ noch in diesem Jahr beschließen wird, die Zinssätze anzuheben und damit aus den seit vielen Jahren bestehenden Negativzinsen auszusteigen.

Die BoJ ist die einzige Zentralbank, die weltweit negative Zinssätze beibehalten hat, obwohl die Inflation im Land gestiegen ist. Wenn die Statistikbehörde am Freitag ihre Entscheidung veröffentlicht, erwarten die meisten Ökonomen, dass der Kern-VPI im Dezember um 2,3 % gestiegen ist, nachdem er im Vormonat um 2,5 % zulegte. Die BoJ hat ein Inflationsziel von 2 %.

Der japanische Yen hatte zu kämpfen, obwohl die Nachfrage nach Aktien stark anstieg und die Indizes Nikkei 225 und Topix den höchsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten erreichten.

USD/JPY-Prognose

USD/JPY-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der USD/JPY-Wechselkurs in den letzten Tagen in einem starken Aufwärtstrend befand. Der Schlüsselwiderstand bei 145,08 (Hoch vom 30. Juni) wurde kürzlich in eine Unterstützung umgewandelt. Er hat auch den 50-Tage gleitenden Durchschnitt überschritten, während der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastic Oscillator nach oben zeigen.

Daher wird das Paar wahrscheinlich weiter steigen, während Käufer den wichtigen Widerstand bei 151,87 anvisieren, dem höchsten Punkt am 17. November.