Der Treuhänder von Mt. Gox bestätigt die Adressen der Gläubiger für die Rückzahlung von BTC und BCH

Berichten zufolge erhalten Gläubiger von Mt. Gox E-Mails von der zusammengebrochenen Kryptobörse, um ihre Konten für Rückzahlungen zu bestätigen. Laut den E-Mails, die von Nutzern sozialer Plattformen wie Reddit geteilt wurden, können Gläubiger Zahlungen in Bitcoin (BTC) oder Bitcoin Cash (BCH) erhalten. In der E-Mail heißt es unter anderem:

Es wird erwartet, dass die Börse in Zukunft Ihre Zeichnung des im System angegebenen Vermittlungsbelegs akzeptiert, um die Rückzahlung in BTC/BCH als Ihr Vermittler zu erhalten.

Mehrere Bitstamp- und Kraken-Nutzer berichteten, dass sie E-Mails von der insolventen Krypto-Börse erhalten haben. Die Börse warnte jedoch, dass Nutzer, deren Konten eingefroren oder deaktiviert wurden, keine zukünftigen Zahlungen mehr erhalten können. Börsen, die an der Rückzahlung von Mt. Gox teilnehmen, werden weiterhin Kunden bedienen, auch in Ländern, in denen sie ihren Betrieb eingestellt haben.

Rückzahlung weckt Bedenken gegen BTC-Dumping

Mt. Gox hatte zuvor Rückzahlungen an Gläubiger verzögert, da die Abhebungen blockiert wurden, als die Börse 2014 zusammenbrach. Die jüngsten E-Mails nähren die Erwartung, dass die Börse die langjährigen Schulden endlich begleichen wird.

Trotz der positiven Entwicklung bereiten sich die Märkte auf die mögliche Angebotsdynamik vor. Es gibt Hinweise darauf, dass Mt. Gox bis zu 142.000 Bitcoins und 143.000 Bitcoin Cash auszahlen wird. Der Rest sind 69 Mrd. JPY, umgerechnet 510 Mio. $.

Insbesondere könnten die Märkte eine Achterbahnfahrt erleben, wenn die Empfänger von Mt. Gox ihre Bitcoins veräußern, was zu einem potenziellen Dump mit Welleneffekten auf den BTC-Preis führen könnte. Es wird nun erwartet, dass die Rückzahlungen in den kommenden Wochen oder Monaten erfolgen werden. Nichtsdestotrotz berichteten einige Nutzer, dass sie Ende Dezember 2023 Zahlungen von Mt. Gox erhalten haben.

