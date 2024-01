Der Luxuskonzern LVMH (LVMHF, vollständig bekannt als LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE) hat am 12. Januar nach Börsenschluss in Paris seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 veröffentlicht.

Die Gruppe meldete für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von 86,2 Mrd. €, ein Plus von 9 %, während der Gewinn aus wiederkehrenden Tätigkeiten um 8 % stieg. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2022 fiel dagegen mit 79,18 Mrd. € um 13 % geringer aus.

Der LVMH-Gewinn aus wiederkehrenden Tätigkeiten wurde mit 22,8 Mrd. € angegeben, ein Plus von 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Der operative Cashflow des Unternehmens belief sich auf 8,1 Mrd. €, und die operative Marge lag bei gesunden 26,5 %.

Der Gewinn je Aktie lag mit 13 € über dem kollektiven Gewinn je Aktie von 12 € im Jahr 2022.

Erwartungen erfüllt

Copy link to section

Dies entsprach im Allgemeinen den Erwartungen. Im Vorfeld der Bekanntgabe erwarteten Analysten und Marktexperten einen Gewinn von rund 23 Mrd. €, was einem Anstieg von etwa 6 % pro Jahr entspricht, und einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 5,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Es sollte jedoch beachtet werden, dass der operative freie Cashflow von LVMH im Jahr 2023 gelitten hat und um mehr als 2.000 € gegenüber 2022 gesunken ist. Für das Gesamtjahr 2023 wurde ein Wert von 8.104 € ausgewiesen, gegenüber 10.113 € im Jahr 2022.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ein schwer zu bewältigendes Jahr

Copy link to section

Die Ausgaben für Luxusgüter waren während des größten Teils des Jahres 2023 bekanntermaßen gedämpft, und vor diesem Hintergrund gab LVMH heute Abend seine Finanzergebnisse für das gesamte Jahr und das vierte Quartal bekannt. Die Präsentation wurde daher als Leitwert für Luxusgüter genau beobachtet, da der Markt für Luxusgüter im Jahr 2023 während des größten Teils des Jahres gedämpft blieb, da die Verbraucher weltweit mit hohen Zinsen und Inflation zu kämpfen hatten.

Nach den recht erfolgreichen Vorquartalen des Jahres 2023 blieben die LVMH im Allgemeinen hinter den Erwartungen zurück.

Im Juli 2023 meldete LVMH, dass der Gewinn aus wiederkehrenden Tätigkeiten für das erste Halbjahr 2023 um 13 % auf 11,574 Mrd. € kletterte. Im Oktober gab das Unternehmen bekannt, dass es in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ein organisches Umsatzwachstum von 14 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2022 verzeichnete.

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende

Copy link to section

Das Jahr 2023 war ein bedeutendes Jahr für LVMH. Wie in einer realen Folge von Succession sorgte LVMH-Chef Bernard Arnault im Januar 2023 für breite Spekulationen, als er seine Tochter Delphine Arnault zur Chefin des Modehauses Dior beförderte.

Im November 2023 kündigte der so genannte “Wolf in Kaschmir” dann an, dass sein Sohn in den Vorstand von LVMH berufen werden soll.

Sollte sich dies bewahrheiten, wären damit vier der fünf Kinder Arnaults Mitglieder des Verwaltungsrats, ohne dass einer von ihnen bereits als sein Nachfolger für die endgültige Kontrolle des LVMH-Konzerns feststeht.

Ausblick auf 2024

Copy link to section

Das Jahr 2024 wird für die Gruppe ebenfalls ein historisches Jahr sein. Ab dem 1. Februar nächsten Jahres wird Michael Burke das Amt des Vorstandsvorsitzenden und CEO von LVMH übernehmen. Dies ist das erste Mal in der Geschichte des Unternehmens, dass eine andere Person als Arnault diese Aufgabe seit der Gründung des Konglomerats im Jahr 1987 übernimmt.

In seinem internen Ausblick auf das Jahr 2024 äußerte sich LVMH wie folgt:

In einem unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld ist die Gruppe zuversichtlich, ihr Wachstum fortzusetzen, und wird eine Strategie beibehalten, die darauf ausgerichtet ist, die Attraktivität ihrer Marken kontinuierlich zu steigern, indem sie sich auf die Authentizität und Qualität ihrer Produkte, die Exzellenz des Vertriebs und eine agile Organisation stützt.

Unabhängig davon hat Bloomberg die Meinung vertreten, dass 2024 im Vergleich zu 2023 insgesamt ein gutes Jahr für Luxusgüter sein könnte.