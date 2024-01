SEC-Entscheidung über BlackRocks Spot-Ethereum-ETF auf März verschoben

Der Vermögensverwalter BlackRock wird länger auf die Entscheidung der SEC über seinen Spot-Ethereum-Antrag warten, nachdem die Aufsichtsbehörde das Urteil um weitere 45 Tage verschoben hat. In einer Einreichung am 24. Januar, einen Tag vor Ablauf der Frist am 25. Januar, führte die SEC die Notwendigkeit an, weitere Kommentare zu der vorgeschlagenen Regeländerung zu erhalten. Die SEC erklärt:

Die Kommission hält es für angemessen, eine längere Frist für die Verabschiedung der vorgeschlagenen Regeländerung festzulegen, damit sie genügend Zeit hat, um die vorgeschlagene Regeländerung und die darin aufgeworfenen Fragen zu prüfen.

Die Verschiebung bedeutet, dass die Entscheidung über BlackRocks Spot-Ethereum-ETF im März erwartet werden sollte. Analysten glauben jedoch, dass die Entscheidung länger warten könnte. Laut dem Bloomberg-Analysten Eric Balchunas wird die SEC wahrscheinlich über alle Ether-ETFs gemeinsam entscheiden, so wie sie es bei den Spot-Bitcoin-ETFs getan hat. Der Analyst rechnet mit einer Entscheidung über Spot-Ethereum-ETFs im Mai, wobei die SEC die Flexibilität hat, über einen Zeitraum von 240 Tagen mehrere Aufschübe vorzunehmen. Die nächsten Fristen, die für die SEC von Bedeutung sind, sind der 23. Mai und der 24. Mai für Anträge von VanEck bzw. Ark 21Shares. Die Fristen für die Anträge von Grayscale und Invesco Galaxy enden am 18. Juni bzw. 5. Juli, die von Fidelity am 3. August.

Gemischte Erwartungen an Spot-Ethereum-ETFs

Während der Markt zweifellos gespannt auf die Entscheidung der SEC wartet, sind die Analysten geteilter Meinung über die Nachfrage nach dem ersten von vielen Produkten, die Anlegern ein direktes Engagement in der zweitgrößten Kryptowährung der Welt ermöglichen. Für den CEO von BlackRock, Larry Fink, bieten Spot-Ether-ETFs einen direkten Weg zur Tokenisierung. Der Leiter von Coinbase Institutional sagt, dass viele Kunden einen Wert in Spot-Ether-Produkten sehen. Analysten äußern sich jedoch skeptisch über die potenzielle Akzeptanz von Ether-ETFs, da viele Institutionen es vorziehen könnten, stattdessen den eigentlichen Ethereum-Wert zu besitzen. Raoul Pal, CEO von Real Vision, geht davon aus, dass der Mangel an Staking-Renditen bei Ethereum-ETFs abschreckend wirkt und Institutionen dazu veranlasst, das Ethereum-Asset zu bevorzugen.

Es wird auch die Frage gestellt, ob die SEC Ethereum-ETFs genehmigen wird, wie sie es bei Spot-Bitcoin-ETFs getan hat. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler hat angedeutet, dass die meisten Kryptowährungen Anlageverträge sind und somit unter die Wertpapiergesetze fallen. Dennoch hat die Aufsichtsbehörde Bitcoin von der umstrittenen Klassifizierung ausgenommen und ihn als Ware bezeichnet. Diese Einstufung erschwert die potenzielle Genehmigung von Spot-Ether-ETFs, für die es bisher an Klarheit mangelte. Folglich erwartet der Aktai-Vorsitzende Bill Tai nicht, dass die Genehmigung von Ether-ETFs einfach sein wird.

