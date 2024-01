Was ist mit dem russischen Rubel (USD/RUB) los?

Der USD/RUB-Wechselkurs hat sich in den letzten Tagen seitwärts bewegt, da sich die Anleger auf die nächsten Maßnahmen der Federal Reserve und den Energiesektor konzentrieren. Das Paar blieb bei 88 und damit unter dem Vorjahreshoch von 102,53.

US-BIP und Rohölpreise

Copy link to section

Das USD/RUB-Währungspaar reagierte milde auf die jüngsten US-BIP-Daten. Nach Angaben der Statistikbehörde hat sich die amerikanische Wirtschaft im 4. Quartal recht gut entwickelt und die Schätzungen der Volkswirte übertroffen. Aus dem Bericht ging hervor, dass die Wirtschaft im 4. Quartal um 3,3 % wuchs und damit stärker als die erwarteten 2 %.

Der Bericht hat wichtige Auswirkungen auf den US-Dollar und den Weltmarkt. Einerseits bedeutet dies, dass die Wirtschaft in einer so guten Verfassung ist, dass die Federal Reserve keinen Anreiz hat, in absehbarer Zeit mit Zinssenkungen zu beginnen.

Aktuelle Daten bestätigten, dass es der Wirtschaft weiterhin gut geht. Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei 3,7 %, während das Lohnwachstum bei 4 % liegt. Das bedeutet, dass die Löhne, zumindest offiziell, schneller wachsen als die Inflation, was ideal ist.

Zusätzliche Daten von S&P Global zeigten, dass die EMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im Januar weiterhin über 50 lagen. Der Produktionswert lag in den letzten Monaten unter 50, was bedeutet, dass er im Januar Fortschritte gemacht hat.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Daher besteht bei einer Inflation von über 2 % die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve ihre Zinssenkung hinauszögern wird. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass im Juni mit der Zinssenkung begonnen wird, was positiv für den USD ist.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Das USD/RUB-Paar hat auch auf die Entwicklung im Energiesektor reagiert, als die Krise am Roten Meer eskaliert. Die jüngsten Daten zeigen, dass der Preis für Brent und West Texas Intermediate (WTI) nicht gestiegen, sondern stabil geblieben ist.

Dies ist bemerkenswert, da Russland den größten Teil seines Geldes mit dem Verkauf von Öl verdient. Dies wurde auch dann fortgesetzt, nachdem westliche Länder durch den Verkauf riesiger Ölvorkommen an China, Indien und andere asiatische Länder eine Preisobergrenze eingeführt hatten.

Die Herausforderung für Russland besteht darin, dass die Preise anderer von Russland verkaufter Waren stark gesunken sind. Erdgaspreis ist seit seinem Höchststand im Jahr 2022 um über 80 % abgestürzt, während Weizen, Mais und andere Metalle eingebrochen sind.

USD/RUB Technische Analyse

Copy link to section

USD/RUB-Chart via TradingView

Der USD/RUB-Wechselkurs erreichte im Jahr 2023 einen Höchststand von 102,53, als der Ausverkauf des Rubels nachließ. Danach begann er zu fallen und bildete bei 86,98 ein Double-Bottom-Muster. Seit November letzten Jahres ist er trotz der Maßnahmen der US-Notenbank und der russischen Zentralbank mehrmals nicht unter dieses Niveau gefallen.

Das Währungspaar liegt nach wie vor unter dem 50- und 25-Tage Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA). Daher sind die Aussichten für dieses Paar derzeit neutral mit einer rückläufigen Tendenz. Eine weitere Rubelstärke wird sich bestätigen, wenn der Kurs unter die Unterstützung bei 86,98 sinkt.