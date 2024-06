Hongkongs Bitcoin-ETFs erzielen in der ersten Woche 230 Millionen US-Dollar und übertreffen damit Futures

Die Einführung von Spot- Bitcoin- Exchange-Traded Funds (ETFs) in Hongkong war ein bedeutender Meilenstein. Bereits in der ersten Woche wurden 230 Millionen US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (AUM) angehäuft, womit die ETFs ihre Futures-Pendants übertrafen und einen breiteren globalen Trend zur Akzeptanz von Kryptowährungen widerspiegelten.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Schnelle Anhäufung von verwalteten Vermögenswerten

Copy link to section

Aus den Daten der Hongkonger Börse geht hervor, dass das gesamte verwaltete Vermögen für Spot-ETFs für virtuelle Vermögenswerte, die sowohl Bitcoin als auch Ethereum umfassen, 273 Millionen US-Dollar erreichte.

Diese Zahl übersteigt das verwaltete Vermögen von 152 Millionen US-Dollar an virtuellen Futures-ETFs um fast 80 % und unterstreicht das starke Interesse der Anleger an direkten Engagements in Kryptowährungen im Vergleich zu Futures-basierten Strategien.

Spitzenreiter unter den neuen ETFs

Copy link to section

Unter den neu aufgelegten Produkten war die China Asset Management Co. (China AMC) führend, deren ETFs kurz nach der Einführung beeindruckende Summen einspielten – 116 Millionen US-Dollar für Bitcoin und 19 Millionen US-Dollar für Ethereum.

Weitere bemerkenswerte Leistungen zeigten Bosera International und HashKey Capital, deren Bitcoin-ETF 57 Millionen US-Dollar einbrachte, ihr Ethereum-Gegenstück 11,6 Millionen US-Dollar.

Ebenso gelang es Harvest Global Investment, etwa 57 Millionen US-Dollar für seinen Bitcoin-ETF und 11,5 Millionen US-Dollar für seinen Ethereum-ETF einzuwerben.

Kontext aus globalen Entwicklungen

Copy link to section

Die Begeisterung für Spot-Bitcoin-ETFs in Hongkong spiegelt Trends in anderen Ländern wider, in denen ähnliche Finanzprodukte auf den Markt gebracht wurden.

So gab es in den USA beispielsweise im Jahr 2021 großes Interesse an den ersten Bitcoin-Futures-ETFs, obwohl der Markt aufgrund regulatorischer Hürden immer noch auf die Zulassung reiner Spot-Bitcoin-ETFs wartet.

Länder wie Kanada und Brasilien haben erfolgreich Spot-Bitcoin-ETFs aufgelegt und dabei großes Interesse von Anlegern erfahren, was den Weg für andere Märkte geebnet hat, diesem Beispiel zu folgen.

Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt

Copy link to section

Der Erfolg der Hongkonger Spot-Bitcoin-ETFs in ihrer Anfangsphase deutet auf einen reifenden Markt hin, der sich mit traditionellen Finanzstrukturen wie ETFs für Investitionen in digitale Vermögenswerte zunehmend wohlfühlt.

Dieser Schritt könnte möglicherweise zu einer größeren Akzeptanz und Normalisierung von Kryptowährungen im Mainstream-Finanzwesen führen, nicht nur in Hongkong, sondern weltweit.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.