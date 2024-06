Visa-Bericht zeigt, dass weniger als 10 % der Stablecoin-Transaktionen organisch sind

Eine neue Analyse von Visa und dem Datenanalyseunternehmen Allium Labs hat ergeben, dass weniger als 10 % des Transaktionsvolumens von Stablecoins von echten Benutzern generiert werden. Der überwiegende Teil wird von automatisierten Bots und Großhändlern getätigt.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Begrenzte organische Aktivität bei Stablecoin-Transaktionen

Copy link to section

Die Studie, über die Bloomberg berichtete, untersuchte im April Transaktionen im Wert von etwa 2,2 Billionen US-Dollar und stellte fest, dass nur etwa 149 Milliarden US-Dollar echte, organische Zahlungsaktivitäten darstellten. Diese krasse Diskrepanz unterstreicht die Vorherrschaft nicht-menschlicher Akteure auf den Stablecoin-Märkten.

Ziel der Analyse war es, von Bots generierte Aktivitäten und Transaktionen großer Unternehmen auszusortieren und sich ausschließlich auf die von echten Menschen getätigten Transaktionen zu konzentrieren.

Stablecoin-Markt wird von großen Playern dominiert

Copy link to section

Der Stablecoin-Sektor mit einem Gesamtmarktangebot von rund 150 Milliarden Dollar wird laut Broker Bernstein überwiegend von Tether (USDT) und USD Coin (USDC) kontrolliert, die Marktanteile von 75 Prozent bzw. 22 Prozent halten.

Stablecoins sind an stabile Vermögenswerte wie den US- Dollar gekoppelte Kryptowährungen, die auf die Erhaltung eines konstanten Wertes ausgelegt sind und in der breiteren digitalen Währungslandschaft zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Regulatorische und branchenspezifische Entwicklungen

Copy link to section

Das Rampenlicht auf Stablecoins hat sich verstärkt, nachdem Unternehmen wie PayPal die Ausgabe eigener Stablecoins angekündigt hatten.

Darüber hinaus wird es immer wahrscheinlicher, dass der US-Kongress eine Regulierung von Stablecoins durchläuft, mit dem Ziel, klarere Regeln für ihre Verwendung und Ausgabe festzulegen.

Copy link to section

Cuy Sheffield, Leiter der Kryptoabteilung bei Visa, wies auf die Komplexität der Analyse von Stablecoin-Transaktionen aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Blockchains hin.

„Diese Daten enthalten viel Rauschen, wenn man bedenkt, dass Blockchains Allzwecknetzwerke sind, in denen Stablecoins in einer Reihe von Anwendungsfällen eingesetzt werden können.“

Wachstum beim Benutzerengagement

Copy link to section

Trotz der Herausforderungen bei der Ermittlung der Transaktionsart stellte der Bericht einen positiven Trend beim Engagement der Benutzer fest.

Es wurde ein Anstieg der Anzahl monatlich aktiver Stablecoin-Nutzer gemeldet; in allen Blockchain-Netzwerken sind derzeit 27,5 Millionen aktive Nutzer aktiv.

Dies deutet auf eine zunehmende Akzeptanz und Nutzung von Stablecoins durch die breite Öffentlichkeit vor dem Hintergrund automatisierter Handelsaktivitäten hin.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.