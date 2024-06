Binance verbessert das Benutzererlebnis mit direkten dYdX-Token-Transaktionen

Binance, das weltweit größte Ökosystem für digitale Vermögenswerte, hat sein Serviceangebot durch die Integration des dYdX (DYDX)-Mainnets in seine Plattform erweitert und damit seine Handelsinfrastruktur deutlich verbessert.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Neue Funktionen ermöglichen dezentrale Anwendungen

Copy link to section

Mit der neuen Integration können Binance-Benutzer jetzt dYdX-Token direkt einzahlen und abheben, was das Benutzererlebnis verbessert und nahtlosen Zugriff auf eine Reihe dezentraler Anwendungen (DApps) bietet.

Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da sie die Interaktion mit verschiedenen DApps erleichtert und so möglicherweise das Engagement der Benutzer im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) erweitert.

Stärkung des Handels mit Krypto-Derivaten

Copy link to section

dYdX Chain, bekannt für seine Rolle im Cosmos-Ökosystem, ist eine führende Plattform für den Handel mit Krypto-Token-Derivaten und dominiert den dezentralen Perpetuals-Sektor nach Volumen.

Durch die Integration können Binance-Benutzer ihre dYdX-Token an Validierer delegieren, die für die Sicherung des Netzwerks von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus werden alle Protokollgebühren sowohl an dYdX-Staker als auch an Validierer in USDC-Stablecoin verteilt, wodurch ein Belohnungssystem gewährleistet wird, das die Netzwerksicherheit und -beteiligung stärkt.

Erweiterung der Netzwerkunterstützung und -funktionen

Copy link to section

Der Abschluss der Mainnet-Integration von dYdX in Binance zeigt das Engagement der Plattform, innovative Blockchain-Lösungen zu unterstützen.

Binance schließt sich anderen namhaften Krypto-Börsen und Wallet-Anbietern wie OKX an und hat das Netzwerk übernommen. Dies unterstreicht einen wachsenden Trend hin zu einer breiteren Akzeptanz spezialisierter Blockchain-Netzwerke in großen Krypto-Plattformen.

Verbesserungen durch aktuelle Upgrades

Copy link to section

Die dYdX Chain, eine Open-Source- und vollständig dezentralisierte App-Chain, wurde kürzlich einem Upgrade unterzogen, bei dem Interchain-Konten eingeführt wurden.

Diese Erweiterung ermöglicht die Integration von Liquid-Staking-Protokollen in das Cosmos-basierte Netzwerk, sodass Benutzer ihr eingesetztes DYDX in einen liquiden Vermögenswert umwandeln können, der in DeFi-Anwendungen verwendet werden kann.

Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, aktiv an der Sicherheit des Netzwerks teilzunehmen und gleichzeitig an umfassenderen Handels- und Investitionsmöglichkeiten teilzunehmen.

Bewältigung der Herausforderungen beim Übergang zum Ökosystem

Copy link to section

Trotz anfänglicher Bedenken hinsichtlich des Übergangs von dYdX von Ethereum zum Cosmos-Ökosystem – insbesondere hinsichtlich des Aktivitätsniveaus – haben die jüngsten Handelsvolumina auf dYdX diejenigen auf Uniswap und anderen Ethereum-basierten Börsen übertroffen.

Dieser Erfolg scheint die strategische Entscheidung von dYdX zu bestätigen, das Ökosystem zu wechseln, und untermauert seine anhaltende Führungsrolle bei der Ermöglichung des unbefristeten Futures-Handels, der es Anlegern ermöglicht, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne dass eine physische Abwicklung erforderlich ist.

Da Binance weiterhin die neueste Version von dYdX unterstützt, die im Gegensatz zu ihrem Vorgänger als vollständig dezentralisiert gilt, beobachtet die Krypto-Community die Entwicklung aufmerksam.

Das Unternehmen hat Pläne angekündigt, die vorherige Version von Ethereum, v3, irgendwann abzuschalten, es wurde jedoch noch kein konkretes Datum für die Schließung genannt.

Dieser Übergang stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von dYdX und seiner Integration in die breitere Handelslandschaft für digitale Vermögenswerte dar.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.