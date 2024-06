Nach zwei Tagen mit Zuflüssen setzen sich die GBTC-Abflüsse von Grayscale fort

Nach zwei Tagen mit Zuflüssen verzeichneten US-Bitcoin-ETFs am 7. Mai Nettoabflüsse in Höhe von insgesamt 15,7 Millionen US-Dollar. Am stärksten betroffen war der Grayscale Bitcoin ETF, bei GBTC waren es Abflüsse in Höhe von 28,6 Milliarden US-Dollar.

Zum Handelsschluss am 7. Mai meldete GBTC kumulierte Abflüsse von fast 17,5 Milliarden US-Dollar.

Am 6. Mai verzeichnete der Fonds mit einem Zufluss von 4 Millionen US-Dollar den zweiten Tag in Folge einen Nettozufluss. Dies geschah kurz nachdem am Freitag die 78-tägige Phase von Nettoabflüssen beendet worden war und 63 Millionen US-Dollar zuflossen.

Graustufen bleiben gefragt

Trotz erheblicher Abflüsse bleibt Grayscales GBTC ein wichtiger Akteur unter institutionellen Anlegern. Hohe Verwaltungsgebühren haben bedeutende Beteiligungen nicht abgeschreckt, wie die Tatsache zeigt, dass Susquehanna International laut den Unterlagen für das erste Quartal 2024 über 1 Milliarde US-Dollar in Bitcoin innerhalb des GBTC hält.

Unterdessen stieg der Aktienkurs von GBTC (NYSEARCA: GBTC) in der vergangenen Woche aufgrund neuer Zuflüsse um 10 %. Am Dienstag erlitt er jedoch einen leichten Rückgang und schloss bei 56,11 USD.

Der Preisrückgang folgte auf die Rücknahme des Antrags von Grayscale für einen Ethereum-ETF am selben Tag.

Seit seiner Umwandlung in einen Spot-Bitcoin-Trust im Januar verzeichnete GBTC einen Nettoabfluss von 17 Milliarden US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verwaltet der Trust etwa 292.217 BTC im Wert von 18,4 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 619.220 BTC am 11. Januar.

US-Spot-ETFs verzeichnen weiterhin Zuflüsse

Am 6. Mai verzeichneten in den USA ansässige Spot-Bitcoin-ETFs Nettozuflüsse in Höhe von 217,06 Millionen US-Dollar.

An der Spitze der Zuflüsse stand Fidelitys FBTC mit 99 Millionen Dollar, gefolgt vom Bitcoin-Fonds von Ark Invest mit 76 Millionen Dollar. Auch der IBIT-Fonds von BlackRock verzeichnete am selben Tag einen erheblichen Zufluss von 22 Millionen Dollar und erholte sich damit von Null auf negative Zuflüsse der Vorwoche.

Invesco und Galaxy Digitals BTCO meldeten bemerkenswerte tägliche Nettozuflüsse von 11 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus verzeichneten ETFs von Bitwise, VanEck und Franklin Templeton jeweils rund 2 Millionen US-Dollar an täglichen Nettozuflüssen, was ein breites Spektrum an Anlegeraktivitäten innerhalb des Sektors widerspiegelt.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.