Medical Properties Trust verlor im 1. Quartal 736 Millionen US-Dollar: Erfahren Sie mehr

Medical Properties Trust Inc (NYSE: MPW) schreibt heute rote Zahlen, nachdem das Unternehmen enttäuschende Finanzergebnisse für das erste Quartal gemeldet hat.

Warum war bei MPT im ersten Quartal eine Schwäche zu beobachten?

Der Immobilieninvestmentfonds führte die Schwäche im ersten Quartal auf das Steward Health Care System zurück – seinen größten Mieter, der diese Woche nach dem US-amerikanischen Verfahren Chapter 11 Insolvenz angemeldet hat.

MPT verkaufte im April fünf seiner Krankenhäuser für etwa 350 Millionen Dollar an Prime Healthcare.

Im vergangenen Monat erzielte das Unternehmen außerdem Erlöse in Höhe von 1,10 Milliarden Dollar aus dem Verkauf einer 75-prozentigen Beteiligung an Krankenhäusern in Utah. Edward K. Aldag, der Geschäftsführer von Medical Properties Trust, sagte heute Morgen in einer Pressemitteilung :

Wir verfolgen weiterhin eine Kapitalallokationsstrategie, von der wir nun erwarten, dass sie unser ursprüngliches Ziel von 2,0 Milliarden US-Dollar an Liquiditätstransaktionen im Jahr 2024 übertreffen wird. Diese Strategie hat wiederholt eine starke Nachfrage nach realem Krankenhausvermögen gezeigt und Kapital zur Schuldentilgung bereitgestellt.

Ergebnisübersicht für Medical Properties im 1. Quartal

Verlust von 736 Millionen US-Dollar, das entspricht 1,23 US-Dollar pro Aktie

Hatte vor einem Jahr einen Nettogewinn von 33 Millionen Dollar (5 Cent pro Aktie)

Die normalisierten Mittel aus dem operativen Geschäft sanken von 0,37 USD auf 0,24 USD.

Der Umsatz sank laut Ergebnisbericht um 23 % auf 271,3 Millionen US-Dollar

um 23 % auf 271,3 Millionen US-Dollar Der Konsens lag bei 25 Cent pro Aktie NFFO bei einem Umsatz von 284 Millionen US-Dollar

Beachten Sie, dass MPT 75 Millionen US-Dollar an „DIP-Finanzierung zur Gewährleistung des fortlaufenden Betriebs und der Kontinuität der Patientenversorgung“ beim Steward Health Care System angeboten hat.

Die Wall Street stuft $MPW derzeit im Konsens mit „Halten“ ein.

