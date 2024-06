Terraform Labs und Gründer Do Kwon müssen am zweiten Jahrestag der Krise wahrscheinlich mit einer Geldstrafe von 5,3 Milliarden Dollar rechnen

Dem Zusammenbruch der Schwestertoken LUNA und UST des Terraform-Ökosystems ging ein Tweet des Gründers Do Kwon voraus, in dem er erklärte, er werde mehr Kapital einsetzen. Der Tweet kam nicht gut an: Zwei Jahre nach der Krise müssen Terraform Labs und Gründer Do Kwon mit Strafen in Höhe von 5,3 Milliarden Dollar rechnen.

Zweiter Jahrestag von Do Kwons Versprechen, mehr Kapital einzusetzen

Am 9. Mai versicherte Do Kwon der Terraform- Community, dass er mehr Kapital einsetzen werde, um die Entkopplung des algorithmischen Stablecoins UST in Angriff zu nehmen. Am 11. Mai präsentierte Kwon eine Strategie zur Wiederherstellung der UST-Kopplung. Kwons Tweet aus dem Jahr 2022 ist auf X wieder aufgetaucht.

2 years ago pic.twitter.com/wxgwpMR4DP — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) May 9, 2024 Do Kwon’s tweet

In den zwei Jahren seit Kwons Tweet hat die US-Börsenaufsicht SEC ein New Yorker Gericht aufgefordert, Terraform Labs und Gründer Do Kwon mit einer Geldstrafe von 5,3 Milliarden Dollar zu belegen. Die Aufsichtsbehörde forderte eine hohe Strafe für die Rolle des Unternehmens bei der Implosion der Terraform-Ökosystem-Token im Wert von 40 Milliarden Dollar.

Die SEC forderte 4,74 Milliarden Dollar als gesetzlich vorgeschriebene Rückzahlung unrechtmäßig erworbener Gewinne sowie weitere 420 Millionen Dollar von Terraform Labs und 100 Millionen Dollar vom Gründer Kwon. Die US-Finanzaufsichtsbehörde begründete die Geldbußen mit einer „konservativen“, aber angemessenen Schätzung der Gewinne von Terraform Labs und Do Kwon aus dem Betrug.

Das Gericht entschied, dass die beiden Parteien des zivilrechtlichen Betrugs schuldig gesprochen wurden, und Gerichtsdokumente zeigten Verkäufe von LUNA im Wert von 65,2 Millionen Dollar an institutionelle Anleger. Die Luna Foundation Guard verkaufte LUNA und UST im Wert von 1,8 Milliarden Dollar.

Der Zusammenbruch des Terraform-Ökosystems, Kwons „unrechtmäßig erworbene Gewinne“ und die Gerichtsstrafen sind die Folgen der 4-Milliarden-Dollar-Implosion im Jahr 2022, die die Glashäuser mehrerer Krypto-Handelsfirmen und Kreditgeber zum Einsturz brachte und in den Jahren 2022 und 2023 zu einer Reihe von Insolvenzen führte.

Terra Foundation beschränkt den Zugriff auf TFL-Produkte für Benutzer in den USA

Angesichts der jüngsten Entwicklungen vor Gericht nahm die Terra Foundation Änderungen an ihrer Geschäftstätigkeit vor und kündigte an, dass sie den Zugriff auf einige ihrer Produkte und Funktionen für Benutzer in den Vereinigten Staaten einschränken werde. Open-Source-Projekte, an denen TFL mitwirkte, wie die Terra-Blockchain und Alliance, blieben davon unberührt.

1/ Attention Terra community:



Due to the recent court ruling, TFL is making changes to its operations moving forward, including active liquidity provisioning and access to TFL products in certain jurisdictions.



🧵 👇 — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 25, 2024 Terra Foundation announcement

