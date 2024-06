Albemarle Corporation und Lithium: Können wir uns aus dem Pessimismus befreien?

Die jüngste Entwicklung der Albemarle Corporation (NYSE: ALB) an der Börse spiegelt die Achterbahnfahrt der Lithiumindustrie wider. Von einem Kurs von über 300 Dollar pro Aktie bis hin zum Absturz auf rund 110 Dollar zwischen November 2022 und April 2024 war das Schicksal des Unternehmens an die volatilen Lithiumpreise geknüpft, die von über 80 Dollar pro Kilogramm auf unter 20 Dollar pro Kilogramm abstürzten.

Im ersten Quartal 2024 hatte Albemarle finanziell ein schwieriges Quartal. Obwohl die EPS-Erwartungen um 0,03 USD übertroffen wurden, brach der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um erstaunliche 47,26 % ein und verfehlte die Schätzungen um fast 2 Millionen USD. Dieser starke Rückgang war in erster Linie auf den freien Fall der Lithiumpreise zurückzuführen, der Albemarles Gewinn stark beeinträchtigte.

Um die Krise zu überstehen, führte Albemarle Kosteneinsparungsmaßnahmen und Initiativen zur Verbesserung der Effizienz ein, die im Quartal zu Einsparungen von über 90 Millionen Dollar führten. Außerdem wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Preistransparenz auf dem Lithiummarkt ergriffen. Mit Blick auf die Zukunft deutete das Unternehmen an, dass es die Investitionsausgaben kürzen könnte, wenn die Lithiumpreise niedrig bleiben.

Da das Schicksal von Albemarle eng mit den Lithiumpreisen verknüpft ist, greifen Investoren nun auf technische Analysen zurück, um herauszufinden, wohin die Aktie als nächstes gehen könnte. Werfen wir einen Blick auf die Charts, um zu sehen, welche Erkenntnisse sie über die zukünftige Entwicklung von Albemarle bieten könnten.

Unterstützungsniveau trotz anhaltendem Abwärtstrend nicht durchbrochen

Auf dem Langzeitchart von Albemarle können wir erkennen, dass sich die Aktie nach der starken Aufwärtsbewegung während der durch steigende Lithiumpreise angeheizten Post-COVID-Rallye zwischen November 2022 und November 2023 in einem anhaltenden Abwärtstrend befand. Wir können auch erkennen, dass die Aktie während dieser Entwicklung ein Kopf-Schulter-Muster gebildet hat.





ALB-Chart von TradingView

Das Kopf-Schulter-Muster deutet normalerweise auf eine weitere Abwärtsbewegung hin, wenn das Unterstützungsniveau durchbrochen wird. Die Aktie hat ihr Unterstützungsniveau bei 105 USD jedoch nicht durchbrochen und wird seit November 2023 in einer Spanne gehandelt.

Die Aktie ist nicht unter oder über diese Handelsspanne zwischen 105 und 145 USD gefallen. Anleger, die die Aktie bereits besitzen, können sie behalten, solange der Kurs nicht unter 105 USD fällt. Anleger, die die Aktie kaufen möchten, müssen warten, bis der Kurs über 145 USD steigt und 2-3 Tage darüber schließt.

Kurzfristige, auf Spannen basierende Trades könnten funktionieren

Wenn wir uns an Albemarles langfristigem Chart orientieren, können wir erkennen, dass die Aktie selbst im kurzfristigen Stundenchart schon seit langem in einer Spanne schwankt. Es gibt weder in die eine noch in die andere Richtung eine starke Dynamik – weder nach oben noch nach unten.

ALB-Chart von TradingView

Um von dieser bereichsgebundenen Bewegung zu profitieren, müssen kurzfristige Händler warten, bis die Aktie die Ober- oder Untergrenze dieses Bereichs erreicht. Sie können die Aktie leerverkaufen, wenn sie die Marke von 145 USD erreicht, während sie einen Stop-Loss bei 152 USD setzen. Sie können Gewinne in der Nähe der Marken von 105 bis 110 USD verbuchen.

Umgekehrt kann man die Aktie bei etwa 110 USD kaufen, einen Stop-Loss bei 103 USD belassen und Gewinne bei etwa 140-145 USD verbuchen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.