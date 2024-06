Arm Holdings expandiert in den Bereich KI-Chips: Der richtige Zeitpunkt, die Aktie zu kaufen?

Arm Holdings plc (NASDAQ:ARM) hat mit seinem mutigen Einstieg in den Bereich der Chips für künstliche Intelligenz (KI) die Bühne für einen grundlegenden Wandel in der Halbleiterindustrie bereitet. Jüngste Berichte von Nikkei Asia deuten darauf hin, dass Arm, ein in Großbritannien ansässiger Chipdesigner unter dem Dach der SoftBank Group Corp. (OTCMKTS:SFTBY), sich darauf vorbereitet, seine eigenen KI-Chips bereits 2025 vorzustellen.

Dieser strategische Schritt bedeutet eine Abkehr von Arms traditioneller Rolle der Lizenzierung von Chipdesigns hin zur Entwicklung und Produktion hochmoderner KI-Hardware. Die Entscheidung, in die KI-Chip-Herstellung einzusteigen, unterstreicht Arms Engagement, auf der Welle des aufkeimenden KI-Computermarktes mitzureiten.

Mit Plänen, bis zum Frühjahr 2025 eine KI-Chip-Abteilung zu gründen und mit der Prototypenentwicklung zu beginnen, ist Arm bereit, den Status quo zu durchbrechen, der von etablierten Akteuren wie Nvidia (NASDAQ:NVDA) dominiert wird. Indem Arm sein Fachwissen in der Chiparchitektur nutzt und die wachsende Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen in verschiedenen Branchen bedient, will sich das Unternehmen in diesem sich schnell entwickelnden Sektor eine bedeutende Position sichern.

Darüber hinaus verleiht die finanzielle Unterstützung durch die SoftBank Group Corp. Arms Vorstoß in die KI-Chip-Produktion erhebliches Gewicht. Mit SoftBanks beträchtlichen Investitionen und strategischer Vision ist Arm gut aufgestellt, um die Komplexität der Chip-Entwicklung und -Herstellung zu meistern.

Die Aussicht, dass Arm die Halbleiterlandschaft revolutionieren könnte, hat bereits für Aufruhr an den Finanzmärkten gesorgt, da die Aktie am Montag vorbörslich um über 3 % gestiegen ist. Seit dem Börsengang im September 2023 hat die Aktie von Arm Holdings einen kometenhaften Aufstieg erlebt und erreichte im Februar 2024 ein Allzeithoch von 164 USD.

Während Arm Holdings mit seiner ehrgeizigen KI-Chip-Initiative weiterhin Schlagzeilen macht, stellen sich Anleger eine entscheidende Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in dieses Technologie-Kraftpaket einzusteigen? Um tiefere Einblicke zu erhalten, vertiefen wir uns in eine technische Analyse der Arm Holdings-Aktie, um ihre aktuelle Entwicklung und potenzielle zukünftige Performance einzuschätzen.

Verschnaufpause bei der KI-getriebenen Rallye

Die Arm-Aktie erlebte einen plötzlichen und kometenhaften Anstieg von unter 80 USD auf über 160 USD, nachdem das Unternehmen am 7. Februar besser als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 gemeldet hatte. Danach kühlte sich die Aktie zwar etwas ab, wurde zwischen Mitte Februar und Mitte April jedoch meist in einem Bereich von 120 bis 150 USD gehandelt.

ARM-Chart von TradingView

Nach Mitte April, inmitten des Absturzes aller KI-bezogenen Aktien, stürzte auch die Aktie von Arm von über 120 USD auf einen Tiefstand von 85,61 USD am 19. April. Seitdem hat die Aktie einen langsamen, aber stetigen Aufwärtstrend gezeigt, da sie derzeit bei etwa 110 USD gehandelt wird und am Montag voraussichtlich darüber eröffnen wird.

Trader, die optimistisch in Bezug auf die Aktie sind, können sie heute zum Eröffnungskurs von 112 USD oder mehr kaufen und dabei einen Stop-Loss bei 97,5 USD setzen. Wenn die Aktie von hier aus steigt, können sie Teilgewinne bei 135 USD verbuchen und die restlichen Aktien für ein Kursziel über 160 USD halten.

Obwohl es nicht ratsam ist, die Aktie auf dem aktuellen Niveau zu shorten, können Händler, die dies tun möchten, heute über 112 USD shorten und dabei einen engen Stop-Loss einige Cent über 120 USD setzen, was der vorherigen Kanalunterstützung entsprach. Wenn die Aktie in den kommenden Tagen nicht über 120 USD steigt, ist damit zu rechnen, dass sie bald wieder unter 90 USD abstürzt, wo sie Gewinne verbuchen können.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.

