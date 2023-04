El petróleo cotiza a su máximo del año hasta la fecha de $ 83 dólares y cambio por barril el jueves, pero un analista de Kpler está convencido de que aún no se ha quedado sin espacio para correr.

¿Por qué ve más alza en los precios del petróleo?

Matt Smith está de acuerdo en que podría no ser un aumento lineal, pero dijo que la fuerte demanda podría impulsar los precios del petróleo aún más en los próximos meses. En “ Worldwide Exchange ” de CNBC, argumentó:

A medida que nos preparemos para la temporada alta de conducción de verano y que Europa, EE.UU. y China salgan del mantenimiento de refinerías en los próximos meses, eso impulsará una fuerte demanda de petróleo crudo y veremos que los precios suben un poco a partir de ahora.

La semana pasada, la OPEP+ hizo un anuncio sorpresa de que recortará la producción a partir del próximo mes, como informó Invezz.

“XLE”: el Fondo SPDR del Sector Selecto de Energía ha ganado alrededor del 13% en menos de treinta días.

Smith espera un golpe a la demanda a finales de este año

Sin embargo, curiosamente, Smith es relativamente moderado con el petróleo durante la segunda mitad de este año, ya que el impacto retrasado de las tasas de interés más altas pesa sobre la demanda.

A principios de esta semana, la secretaria de energía de EE. UU., Jennifer Granholm , señaló la intención de volver a llenar SPR a los niveles anteriores a la guerra de Ucrania. Pero el analista de Kpler no lo ve como un anuncio importante a corto plazo.

Seguimos sacando barriles del SPR. Así que no vamos a comprar para volver a meterlos, y mucho menos estamos cerca de los precios a los que dijimos que recompraríamos. Así que el SPR no parece que vaya a materializarse pronto.

También el jueves, la Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés) dijo que el precio spot del Brent promediará los 85 dólares por barril este año.