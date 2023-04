Según se informa, los fondos de cobertura están acortando los futuros del Tesoro de EE.UU. a 10 años en una muestra de confianza de que una recesión no es muy probable.

Cortas netas alcanzaron recientemente un máximo

El lunes, los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos revelaron que sus posiciones cortas netas habían subido a un récord de 1,29 millones de contratos.

La CFTC también confirmó que fue la quinta semana consecutiva en que aumentaron las posiciones cortas netas. Según Damien McColough de Westpac Banking Corp:

Los fondos de cobertura pueden estar pensando que la inflación será más rígida de lo que muchos en el mercado esperan.

La actualización mensual del indicador de inflación preferido de la Fed ( índice de precios PCE ) está programada para finales de esta semana y ofrecerá más información sobre si el banco central elegirá o no subir más las tasas el 3 de mayo.

Los datos del PIB de EE. UU. llegarán pronto

Hasta el momento, los mercados de swaps están señalando un aumento de 25 pb el próximo mes. También queda sobre la mesa una pequeña probabilidad de otra subida en junio.

La Oficina de Análisis Económico también informará sus primeras estimaciones anticipadas para el producto interno bruto (PIB) de EE.UU. el jueves. McColough agregó:

A primera vista, esta gran apuesta [en los futuros del Tesoro a 10 años] no refleja la visión de que habrá una recesión a corto plazo.

El rendimiento de los bonos del Estado a largo plazo ha vuelto a subir por encima del 3,50% este mes, pero sigue estando muy por debajo del máximo de principios de marzo, así como de los tipos a dos años.