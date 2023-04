Algo bastante peculiar ha estado ocurriendo en el Comex.

El intercambio, que tradicionalmente ha estado dominado por operaciones no asignadas, ha visto una gran salida de metales preciosos físicos de sus bóvedas.

El oro y la plata no asignados es otra forma de decir que no hay metales preciosos físicos en su nombre.

En cambio, el cliente se interesa en un contrato que representa metal que nunca podrá retirar físicamente.

Estos son esencialmente derivados que están destinados a rastrear el precio subyacente de la materia prima, y es posible que la entidad emisora no tenga el metal requerido bajo custodia.

Esto se debe a que cuando los comerciantes toman una posición en estos contratos, ejecutan una estrategia de toma de ganancias o la usan para cubrir posiciones cortas sin que ningún metal físico intercambie manos.

Comex plata drenada

Sin embargo, las actitudes de los inversores hacia los metales físicos parecen estar alejándose rápidamente de este sistema basado en papel.

Un informe muestra que en el año anterior al 17 de marzo, los participantes de la bolsa recibieron el 17,3% de la plata física disponible en el Comex en lugar de mantenerlos como contratos negociables.

Esta es una reversión extraordinaria que se desprende de un memorando firmado entre la London Bullion Markets Association (LBMA) y el London Platinum and Palladium Market (LPPM) en 2013.

Los inversores adquieren una participación en los metales, aunque en la mayoría de las situaciones no se producirá la entrega física y en el 95% de las operaciones se negociará con metales no asignados.

El 95% de las operaciones se realizan con metales no asignados, por lo que, al tratarse de servicios, la ubicación del metal subyacente no es relevante.

Sin embargo, en el caso de los metales no asignados (aproximadamente el 95% del total) no se cobra por su almacenamiento, ya que el metal pertenece al banco.

Esto se vuelve aún más excepcional cuando se consideran los márgenes.

Para los comerciantes que deseen participar en un bloque de 1000 contratos, solo se les pedirá que aporten una proporción, digamos 10-15% del valor total del metal para comenzar la transacción.

Al hacer retiros tan masivos, los mercados básicamente argumentan que la plata física es la fuente de riqueza más duradera en comparación con los contratos en papel, y están dispuestos a realizar pagos de aproximadamente 7 a 10 veces el valor para asegurar la moneda real.

Esto está en línea con la demanda de metales preciosos del banco central, que ha estado aumentando durante más de un año.

Dada esta actividad, la popular subpila GoldFix espera que,

Se esté gestando un tornado de precios masivo para los metales preciosos.

Los desequilibrios físicos juegan un papel secundario

La compra de plata aumentó el año pasado con la Encuesta Mundial de Plata 2023 del Instituto de la Plata, que estimó un aumento del 22% en las compras de inversión física y un aumento del 5% en la demanda de aplicaciones industriales.

Todas las categorías principales fueron impulsadas a niveles récord en 2022, lo que resultó en una compra agregada de 1242 millones de onzas, casi dos quintos por encima de los niveles de 2020.

Las aplicaciones incluyeron segmentos fotovoltaicos y de electrificación, fabricantes de automóviles, tecnología de red 5G y la industria de la construcción.

La demanda de joyería y platería se vio impulsada por el mercado indio tras los precios más bajos, la mejora del empleo, la liberación de la demanda reprimida y la diversificación fuera de las participaciones financieras.

Sin embargo, los precios de Comex se mantuvieron en gran medida dentro del rango, al menos hasta el cuarto trimestre de 2022, cuando los mercados debatían si una pausa de la Fed estaba en las cartas, antes de moderarse bruscamente en el primer trimestre de 2023.

Esto se debe a la gran escala del mercado de derivados de papel que sigue la gran demanda de los inversores por valores financieros y eclipsa los fundamentos físicos predominantes.

A diferencia de la demanda minorista, que encontró un impulsor en la inflación persistente, las altas tasas mantuvieron a raya la demanda institucional, lo que llevó a una visión en gran parte bajista sobre el Comex.

Brecha de oferta y déficits estructurales

A pesar de la creciente demanda del metal precioso, la oferta se contrajo el año pasado, cayendo 5,2 millones de onzas en todo el mundo, empujando a la plata a un segundo año consecutivo de déficit.

La producción minera tuvo problemas debido a los menores rendimientos de subproductos entre las minas de plomo y zinc en China, mientras que la producción peruana se desplomó debido a la caída de las leyes del metal, las suspensiones laborales y los trastornos sociales, lo que contribuyó significativamente al déficit récord de 237,7 millones de onzas en el mercado.

Según el Silver Institute, combinando los fuertes déficits de 2021 y 2022,

…compensan con creces los superávit acumulados de los 11 años anteriores.

Aunque el Instituto espera que este desequilibrio se reduzca a 142,1 millones de onzas en 2023, esto aún equivaldría a la mitad de la producción minera mundial.

Sin embargo, es poco probable que los efectos de la divergencia física en el precio contribuyan significativamente a los sentimientos alcistas en el corto plazo, excepto posiblemente a través de compras físicas adicionales.

Lectura de Citi

Durante las últimas semanas, los precios al contado de la plata han comenzado a responder mostrando cierto impulso alcista, probablemente siguiendo las expectativas de un dólar más débil y la posibilidad de que la Reserva Federal deje de subir las tasas.

Maximillian J. Layton, Director General, Jefe de Investigación de Materias Primas de EMEA en Citi, es optimista sobre la plata, lo que resulta en una revisión al alza de los pronósticos de tres meses del banco de $4 a $28 dólares, y el pronóstico de seis meses de $2 a $30 dólares.

Su tesis central se basa en la divergencia en el crecimiento económico de los países avanzados frente a los mercados emergentes.

El FMI espera que las economías avanzadas experimenten una “desaceleración pronunciada del crecimiento” al 1,3% en 2023, mientras que se prevé que las economías emergentes crezcan al 3,9%.

Al año siguiente, se espera que esta brecha se amplíe a 1,4% y 4,2%, respectivamente.

El equipo de Citi identificó dicha dinámica de crecimiento para estar en línea con los mercados alcistas de plata anteriores en 2007-08, 2010-2011 y el verano de 2020.

Por ejemplo, a partir de agosto de 2010, los precios aumentaron $30 dólares por onza en seis meses, mientras que en 2020 aumentaron $10 dólares por onza en unas pocas semanas.

Una vez más, estos aumentos pronunciados se deben en parte al pequeño tamaño del mercado internacional de la plata, que es propenso a una alta volatilidad pero también puede experimentar rupturas mucho más pronunciadas.

Un mayor crecimiento en los mercados emergentes puede sugerir una mayor demanda industrial, además de reforzar una demanda minorista ya sólida, mientras que un crecimiento más débil en los mercados desarrollados puede generar una mayor demanda de metales preciosos por parte de las instituciones, especialmente a tasas de interés más bajas.

Debilidad del dólar

El equipo de Citi espera que el dólar continúe debilitándose frente a otras monedas, con el DXY bajando casi un 2% YTD.

La fortaleza del dólar está directamente relacionada con tasas de interés más altas debido a las entradas de capital a medida que los inversionistas internacionales buscan mejores rendimientos en los activos denominados en moneda de reserva global.

Sin embargo, el 3 de mayo podría marcar el último aumento de tasas para la Reserva Federal a medida que las condiciones financieras se endurecen, el techo de la deuda cobra gran importancia, resurgen las tensiones en el sector bancario regional, la confianza empresarial continúa deteriorándose y el sector de la vivienda muestra signos de debilitamiento.

Un dólar más bajo respaldaría el precio internacional de la plata, que se valora en la moneda.

Otro aspecto importante a considerar es el aumento de los compromisos nacionales que impulsan la narrativa de desdolarización que, de tener éxito, podría debilitar sustancialmente la demanda de dólares.

Todavía está por verse el éxito y la rapidez con que tales iniciativas pueden emerger como alternativas monetarias verdaderamente viables.

Sin embargo, la confianza de los bancos centrales en realizar compras de metales preciosos en lugar de autoasegurarse a través de divisas es una señal de que esta clase altamente sofisticada de actores del mercado prefiere, como mínimo, protegerse contra la posible caída del dólar.

Demanda de fondos cotizados

Los analistas de Citi también señalaron;

La compra de ETF parece tener una fuerte correlación negativa con las tasas de interés reales de EE. UU. (la demanda de metales preciosos podría) aumentar durante 2023.

Dado que los metales preciosos no generan un flujo regular de ingresos, tienden a competir mal con los activos que devengan intereses.

A medida que aumentan las tasas de interés reales, tienden a volverse menos favorecidos.

Si la tasa de fondos federales comienza a disminuir, posiblemente a finales de este año, la demanda de ETF de plata podría crecer significativamente y Citi señaló que los mercados alcistas anteriores vieron aumentar la demanda de productos de futuros de 2 a 4 veces los niveles actuales.

Puntos de vista mixtos y oportunidad física

El grupo Citi espera que la plata pueda ver un alza de más del 10%, e incluso subir hasta $34 dólares por onza en una ventana de seis a doce meses.

El riesgo para esta perspectiva se materializaría si la Fed logra continuar subiendo las tasas a pesar de las fragilidades financieras, lo que probablemente dañaría tanto la demanda institucional como la industrial.

Por el contrario, si las tasas de interés continúan elevadas en medio de una alta inflación, tanto la demanda institucional como la industrial podrían verse afectadas.

En consecuencia, los analistas del Silver Institute tienen una visión mucho más moderada y tienen en cuenta que el precio caerá hasta $18 dólares antes de fin de año.

La marcada división en la vista es una demostración de la influencia que la Fed aún tiene sobre casi todos los mercados financiarizados.

En este momento, el mercado de derivados sigue siendo responsable de la fijación de precios, a pesar del panorama de oferta y demanda.

Sin embargo, los grandes retiros de metal físico de los intercambios de papel podrían allanar el camino para un precio de plata que depende más de la imagen física.

Para los inversores que estén interesados en explorar la seguridad de los mercados físicos en lugar de los productos de papel, las tasas más altas por más tiempo pueden resultar una oportunidad de compra.