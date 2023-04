El tipo de cambio USD/TRY cotizaba en su máximo histórico antes de la decisión final del CBRT antes de las próximas elecciones generales. La lira turca cotizaba a 19,42, ligeramente por debajo del máximo histórico de 19,59. Se ha mantenido en este rango desde octubre del año pasado. El GBP/TRY y el EUR/TRY también se han mantenido sin cambios.

Decisión de tasa de interés CBRT

La mayor noticia de forex el jueves será la última decisión sobre tipos de interés del Banco Central de la República de Turquía (CBRT). Esta será una decisión importante ya que se produce antes de las próximas elecciones turcas que enfrentarán a Recep Erdogan y Kemal Kılıçdaroğlu.

Encuestas recientes muestran que Erdogan vuelve a tener ventaja sobre la oposición. Sin embargo, históricamente las encuestas turcas tienden a ser muy inexactas ya que están influenciadas por los partidos políticos.

Los analistas creen que el CBRT mantendrá sus tasas de interés sin cambios en esta reunión. Esto significa que dejará la tasa de préstamo a un día en el 7% y la tasa de recompra a una semana en el 8,50%. El banco también dejará la tasa de préstamo a un día en el 10%, incluso cuando la inflación sigue siendo obstinadamente alta y la lira turca se encuentra en su mínimo histórico.

El CBRT se ha movido para apoyar a la lira implementando una intervención sin tasa de interés, incluidos los controles de moneda. La semana pasada, el banco instó a sus bancos comerciales a limitar sus compras de dólares en un intento por aliviar la presión sobre la moneda. Hace tres semanas, como escribí aquí, el banco dio a conocer más medidas para apoyar la estrategia de liraización. Lo hizo ordenando a los bancos que mantuvieran depósitos en liras entre el 50% y el 60% de sus depósitos totales.

Análisis técnico USD/TRY

Gráfico USD/TRY de TradingView

Como he escrito antes, hacer una predicción de la lira ha sido un poco más fácil en estos días porque la moneda se ha mantenido en un rango estrecho. No ha podido reaccionar ante eventos importantes como los controles de divisas y las decisiones de CBRT.

Por lo tanto, según el desempeño reciente de la lira, podemos esperar que el USD/TRY se mantenga en el rango actual en los próximos días. Es probable que se produzcan cambios importantes después de las últimas elecciones generales, ya que podrían generar cambios en la CBRT.