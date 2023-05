El precio del trigo ha tenido una fuerte tendencia bajista en los últimos meses a medida que los inversores reaccionan a la dinámica cambiante de la oferta y la demanda. El trigo se cotizaba a $620 dólares, que estaba cerca del nivel más bajo desde julio de 2021. Ha caído más del 52% por debajo del nivel más alto en 2022.

Abundantes provisiones de trigo

La razón principal por la que los precios del trigo están cayendo es que el mundo cuenta con abundantes suministros, ya que la Iniciativa del Mar Negro se mantiene bastante bien. Esto significa que Ucrania y Rusia están exportando cantidades sustanciales de trigo incluso mientras continúa la guerra.

En un comunicado, el Director de Inversiones de Teucrium Trading argumentó que Rusia se está beneficiando más que Ucrania con el acuerdo. Dijo que Rusia exporta cuatro bushels de trigo por cada bushel que vende Ucrania.

Al mismo tiempo, Rusia tiene inventarios de trigo significativamente más altos que antes. Los inventarios se sitúan en torno a un 80% por encima de la media de cinco años. Esto es notable ya que la próxima cosecha en Rusia comenzará en las próximas semanas. El trigo de Rusia está teniendo los precios más bajos de Europa.

El informe WASDE más reciente pidió mayores suministros de trigo y una reducción del uso doméstico en los EE. UU. Se espera que los suministros en los EE. UU. aumenten en 5 millones de bushels. El informe agregó:

“La perspectiva mundial del trigo para 2022/23 es de mayores suministros, mayor consumo y reducción del comercio y las existencias. Los suministros aumentan 0,7 millones de toneladas a 1.061,1 millones, principalmente gracias a mayores existencias iniciales para Siria y una mayor producción para Etiopía. El consumo global se incrementa en 2,9 millones de toneladas a 796,1 millones”.

Predicción del precio del trigo

Gráfico de trigo de TradingView

En el gráfico diario, vemos que los precios del trigo han tenido una fuerte tendencia a la baja en los últimos meses. Como resultado, el trigo se mantiene por debajo de los promedios móviles exponenciales de 25 y 50 días. Más recientemente, el precio del trigo se ha movido por debajo del importante nivel de soporte en $720 dólares, el nivel más bajo desde diciembre del año pasado.

El MACD se ha movido por debajo del punto neutral de cero, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) está por debajo de 30. Por lo tanto, como escribí anteriormente, sospecho que los precios del trigo seguirán cayendo en las próximas semanas a medida que los vendedores apuntan al soporte clave a $550 dólares.

Sin embargo, a largo plazo, creo que los problemas del cambio climático ayudarán a que los precios del trigo suban más a medida que el crecimiento de la población converja con la caída de los rendimientos.