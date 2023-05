El excelente economista irlandés, David McWilliams, dijo algo en un episodio reciente de un podcast que me hizo pensar. “Por primera vez en muchas generaciones, los jóvenes de hoy esperan ser más pobres que sus padres”.

En un mundo donde la tecnología está mejorando a la velocidad de la luz y donde la productividad se ha vuelto vertical, esta es una declaración asombrosa. Y, sin embargo, al observar lo que ha sucedido con los precios de los activos en las últimas décadas, no sorprende escuchar esta expectativa.

No hay mejor medio para expresar este conflicto generacional que el mercado de la vivienda. Me encontré con el siguiente gráfico a través de longtermtrends.net la semana pasada, que evalúa la asequibilidad de la vivienda en el Reino Unido. Al comparar el precio promedio de la vivienda en el Reino Unido con el ingreso anual promedio, la proporción ahora está por encima de 9, más alta que antes de la Gran Crisis Financiera en 2008.

Este no es un artículo para decir que se avecina una caída de la vivienda, fíjese hice un informe sobre eso en abril. En resumen, si bien ha habido debilidad en el mercado recientemente y las caídas de precios bien podrían continuar, es difícil sacar conclusiones a partir de los datos subyacentes de que habrá un colapso total. La oferta y la demanda están fuera de control, lo que ayuda a proporcionar una base, mientras que las hipotecas de tasa variable han disminuido y otros factores también han cambiado desde 2008, lo que significa que el GFC tampoco es un comparación justa.

La inflación del Reino Unido entre las más altas de Europa Occidental

Pero lo que muestran los datos es lo difícil que es ser joven en la economía actual. El Reino Unido está experimentando actualmente una inflación entre las más altas de Europa, que obstinadamente persiste en los dos dígitos. Si bien se espera que esto baje antes de fin de año, el Banco de Inglaterra dijo recientemente que no espera volver al objetivo del 2% antes de 2025.

Esto hace que sea cada vez más difícil poner un pie en la escalera de la propiedad porque el aumento del gasto en artículos cotidianos, incluidos los pagos de alquiler, erosiona el ingreso disponible de uno. La capacidad de ahorro se reduce, lo que significa que comprar una casa en el futuro vuelve a ser aún más difícil.

Así ha ido el mundo durante un tiempo, especialmente en las grandes ciudades, ya que la oferta de viviendas simplemente no ha estado a la altura de la demanda. El siguiente gráfico es una forma muy cruda de mostrar esto en los EE.UU., trazando el crecimiento de la población frente a la oferta de nuevas viviendas, pero es indicativo.

Las generaciones más jóvenes están siendo exprimidas

Volviendo al gráfico principal de este artículo, la mejor manera de trazar la asequibilidad de la vivienda es simplemente trazar el precio promedio de la vivienda frente al ingreso promedio. Anteriormente mostramos que esta proporción ahora es más alta que en 2008. Sin embargo, al alejar el gráfico para cubrir los últimos cien años, se muestra cuán alto es históricamente. La proporción es superior a 9 hoy: alcanzó su punto máximo después de la Segunda Guerra Mundial en 7,45 en medio de la escasez de viviendas de la posguerra, mientras que antes de la guerra era de 4.

Aparte de picos breves a principios de los 70 y finales de los 80, fue entre 4 y 5 hasta el nuevo milenio, que es cuando las cosas empezaron a torcerse. Llegó a 8,6 antes de la caída en 2008, luego cayó a 6,9, antes de subir gradual e incesantemente desde 2013, ahora por encima de 9.

Esta última década, por supuesto, también coincide con tasas de interés a nivel del sótano y una cantidad sin precedentes de flexibilización cuantitativa (al menos hasta el año pasado). Si bien hemos estado hablando sobre el Reino Unido en este artículo, trazar el balance de la Fed en los EE.UU. es la forma clásica, si no un cliché, de mostrar esto.

Esto ha enviado los precios de los activos a niveles vertiginosos. Es decir, si no ha tenido activos, no se ha beneficiado de estos aumentos de precios de los activos, mientras que ha sufrido los aumentos de precios en artículos cotidianos como alimentos, energía y alquiler.

Pero la vivienda es una parte masiva de esto. Sin una ruta factible hacia un hogar, es muy difícil para los jóvenes ahorrar y acumular riqueza. Para la generación anterior, “tu casa es tu pensión” es una frase que se repite con frecuencia. Observar cómo han aumentado los precios en las últimas décadas refuerza esto.

Y, sin embargo, hoy en día, a menos que uno obtenga la ayuda de sus padres, es muy difícil comprar una casa a los 20 años. No solo eso, sino que también es extremadamente difícil llevar a cabo la tarea a los 30 años. En comparación con las generaciones anteriores, ese no ha sido el caso.

A medida que la relación entre el precio promedio de la vivienda y los ingresos supera los 9, la más alta en los últimos 100 años, los tiempos son difíciles para los jóvenes.