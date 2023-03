Ihmiset kysyvät minulta sijoitusneuvoja alvariinsa. Mitä osakkeita kannattaisi ostaa? Onko nyt hyvä aika ostaa? Vastaukseni on aina sama: mistä hemmetistä minä voisin tietää? Ja ironista kyllä, vastaus piilee siinä.

Minulla on matematiikkatausta ja tiedän hyvin numeroiden voiman. Ja luvut osoittavat kaksi asiaa: useimmat osakesijoittajat ovat huonoja. Ja huonolla tarkoitan sitä, että he menestyvät vertailuindeksiä heikommin: osakemarkkinat yleensä, joiden tässä artikkelissa käytän S&P 500 -indeksiä vertailuna.

Ja juuri se tosiasia muodostaa koko sijoitussalkkuni teesin – etten tiedä mitään. Jos se on niin vaikeaa kaikille muille, mikä minussa on erilaista? Lisäksi numerot kertovat, että sen pitäisi hallita myös sinunkin väittämääsi. Mutta anna minun selittää.

Passiivinen hallinta voittaa aktiivisen johtamisen

Selitin kolme tärkeintä tilastoa tähän artikkeliin sijoittamisesta viime syyskuussa, mutta kertaan ne vielä kertaalleen:

Useimmat aktiiviset sijoittajat eivät voi voittaa markkinoita S&P 500:n inflaatiokorjattu historiallinen tuotto on keskimäärin 8,5 % Markkinat ovat erittäin epävakaat

Tämä artikkeli menee yksityiskohtiin enemmän, mutta pääasia on, että useimmille sijoittajille (ei kaikille – puhun tässä yksityissijoittajista) kaikki muu kuin vain tietyn summan laittaminen indeksirahastoihin kuukausittain maksaa sinulle rahaa pitkällä aikavälillä.

Hauskalla tavalla vuosi 2022 todistaa sen enemmän kuin mikään muu. Vuosi oli markkinoiden kannalta ankara, pahin sitten vuoden 2008. Lisäksi Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, inflaatiokriisi puhkesi ympäri maailmaa ja keskuspankit nostivat korkoja nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

Tämä yhdessä murskasi osakekurssit S&P 500:n putoaessa lähes 20 prosenttia. Ja niinpä osakemarkkinoiden lyhyen aikavälin volatiliteetti näytettiin jälleen, kuten alla oleva kaavio osoittaa, esittäen vuoden 2022 tuoton viimeisten 100 vuoden tuottoja vastaan.

Pitkän aikavälin sijoittamisen voima

Mutta pitkän aikavälin sijoittamisen voima on se, että tämä lyhytaikainen volatiliteetti kestetään. Ja kohta numero kaksi yllä – se että osakemarkkinat tuottavat keskimäärin 8,5 % – tarkoittaa, että pitkällä aikavälillä sijoittajien pitäisi hyötyä.

Tämän osoittamiseksi tarkastellaan hypoteettista pahimman mahdollisen osakesijoittajan tapausta. Eli se parka, joka päätti aloittaa sijoittamisen aivan osakemarkkinoiden huipulla, aivan minuuttiin asti. Se oli 29. joulukuuta 2021, jolloin S&P 500 kävi 4793:ssa.

Vaikka sijoittaja olisi ajoittanut sijoituksensa näin koomisella tavalla huonosti, hän olisi menettänyt vain minimaalisen summan, jos hän olisi jatkanut kurssin pitämistä ja kuukausittaista sijoittamista siitä lähtien. Tarkalleen ottaen 100 dollarin kuukausittainen sijoitus, joka alkaa heti pörssin huipulla ja jatkuu 15 viimeisen kuukauden sijoitustuskan läpi, tarkoittaisi, että sijoittaja olisi tällä hetkellä 48 dollaria tappiolla.

Ennen viimeisiä viikkoja heillä olisi ollut jopa rahaa, ja heidän salkkunsa nettoutti mehukkaan 22 dollarin nousun eli 1,57 %, ennen kuin pankkisektorin heiluminen aiheutti vetäytymisen.

Joten vaikka sijoittajat olisivat tehneet huonoimman mahdollisen päätöksen ajoittaessaan osakemarkkinoiden huipun absoluuttiseen päivään, he olisivat silti vain minimaalisesti, kunhan he uskoisivat lukuihin ja pitkän aikavälin mantraan.

Tämä ei tietenkään tarkoita, että osakemarkkinat romahtaisivat tästä 40 prosenttia. Se voisi. Mutta se voi myös nousta – jälleen kerran, en tiedä, etkä sinäkään. Mutta luvut eivät valehtele, ja positiivisella keskimääräisellä tuotolla yksinkertainen totuus on se, että +EV on yksinkertaisesti ostaa ja pitää. Siinä on tavallaan kaikki mitä minulla on sanottavana.

Tarkasteltaessa esimerkkiä, alla näkyy kaikkien ostosten nykyinen arvo olettaen, että kuukausittaiset sijoitukset ovat 100 dollaria osakemarkkinoiden huipun jälkeen.

Hidas ja vakaa voittaa kilpailun

Dollarin kustannusten laskeminen ei ehkä ole maailman seksikkäin harrastus, mutta se tuottaa varmasti tuloksia pitkällä aikavälillä. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin, joka on hieno termi “osakemarkkinat ovat satunnaisia ja kukaan ei tiedä mitään”, voimasta on vaikea kiistää. Todella vaikeaa.

Joskus se edellyttää egon jättämistä. Selitin, mitä yritin tehdä tätä viime lokakuussa, kun kirjoitin kuinka pessimistinen olin talouden suhteen, ja tästä huolimatta vedin omaa harkintaa vastaan tekemällä vuoden suurimman pörssiostokseni. Epäile aina itseäsi, kuten kuuluisa motivoiva sanonta kuuluu.

Siitä lähtien osakemarkkinat ovat nousseet ennen kuin ovat antaneet takaisin voittoja (olen tällä hetkellä herkullisesti 0,5 % nousussa tuolla sijoituksella). Olin siis väärässä! Mutta kun luotin numeroihin enemmän kuin omiin ennakkoluuloihini ja huonoon arvostelukykyyni ja jatkoin sijoittamista sen jälkeen, salkkuni on noussut hieman.

Mutta sillä ei ole merkitystä, sillä se oli vain viisi kuukautta sitten, ja tämän sijoituksen aikahorisontti on vuosikymmeniä.

Nyt on tietysti muita lieventäviä tekijöitä. Sinulla ei ehkä ole pitkää aikahorisonttia – saatat haluta ostaa talon ensi vuonna, jäädä eläkkeelle kuuden kuukauden kuluttua tai saada lapsesi yliopistoon. Täysin pätevät syyt, ja jokaisella sijoittajalla on omat taloudelliset tilanteensa ja riskinsietokykynsä.

Osakkeisiin sijoittaminen ei sovi kaikille, sillä sinun on kyettävä kestämään suuria tappioita, joita tulee säännöllisesti.

Mutta jos olet valmis sijoittamaan, sinulla on pitkä aikahorisontti ja olet vain haluton tekemään niin, koska pelkäät, että ajoitus ei ole oikea, matematiikka sanoo objektiivisesti, että se on huonoa logiikkaa. Ihmisen tunteet ovat kauhea asia, minkä vuoksi ChatGPT-robotit valtaavat maailman, jos olemme onnekkaita, ja olemme pian tarpeettomia. Se tulee olemaan mukavaa.

Joten lyö vain rahasi sisään, sulje silmäsi ja toivo parasta. Olen idiootti, mutta niin ovat kaikki muutkin.

Jos olet kiinnostunut lukemaan tästä lisää, suosittelen Nick Maggiullin erinomaista Just Keep Buying-kirjaa.