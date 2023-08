Kun Wilkon konkurssi korostaa taloudellisia ongelmia, mitä seuraavaksi Yhdistyneen kuningaskunnan vähittäiskaupalle?

Heinäkuu oli ennätysten kuumin kuukausi maailmanlaajuisesti. Yhdistyneessä kuningaskunnassa huppareita puettiin kuitenkin päivittäin ja lämpötilat olivat omituisen leutoja. Satoi usein, britit töyryävät sisätiloissa pubeissa ja ravintoloissa valittaen kesää, joka lipsahti heiltä päivä päivältä.

On epäilemättä meteorologinen selitys sille, kuinka suuri osa Eurooppaa sihisi äärimmäisessä kuumuudessa, kun Iso-Britannia jätettiin kylmään. Mutta tavallaan se toimi hienona vertauksena siitä, kuinka Britannian kerran suuri talous on kaatunut vaikeisiin aikoihin.

Vuonna 1930 perustettu ja yli 12 000 henkilöä työllistävä halpalentokauppaketju Wilko ilmoitti tällä viikolla hakeutuvansa konkurssiin. Isku lisää huolta vähittäiskaupan tilasta Isossa-Britanniassa sekä koko taloudesta.

Wilkon kuolema seuraa ketjun muiden raskaansarjan Marks & Spencers (LON: MKS) ja Boots (NASDAQ:WBA) äskettäisiä uutisia, että he aikovat supistaa toimintaansa. Kamppailut vallitsevan ilmaston keskellä tulevat myös pian monille vähittäiskaupoille uuden haastavan ajanjakson, COVID-pandemian, jälkeen, jonka pääjohtajana on osastojätti Debenhams, joka sulki ovensa vuonna 2021 242 vuoden toiminnan jälkeen.

FTSE 350 General Retailers -indeksi, joka edustaa Lontoon pörssissä listattujen vähittäiskauppiaiden kehitystä, on laskenut 27 % vuoden 2022 alusta (vaikka asiat ovat kirkastuneet lokakuun jälkeen, mistä keskustelemme myöhemmin).

Britannian elinkustannuskriisi

Heikkouden taustalla on tuttu syy: aggressiivisen elinkustannuskriisin alla nariseva talous. Ison-Britannian inflaatio kiihtyi viime vuonna kaksinumeroisiksi ja on edelleen korkea, viimeisin lukema oli 8 prosenttia.

Kun asuntolainojen korot tukahduttavat asunnonomistajia ja reaalipalkat eivät pysy hintojen nousun tahdissa, Yhdistyneen kuningaskunnan kotitalouksien kulutus on vaikeampi ylläpitää.

Yllä oleva kaavio maalaa kauhistuttavan kuvan, mutta se näyttää myös jyrkän laskun viime lokakuun huipusta. Paholainen voi kuitenkin olla yksityiskohdissa; vaikka yllä oleva kaavio näyttää heikkenevän otsikon, poliittiset päättäjät viittaavat usein ydinlukuihin suuntaa-antavana. Tämä mittari ei sisällä haihtuvia kohteita, kuten energiaa ja ruokaa.

Näillä poikkeuksilla ydinlukua pidetään joskus tärkeämpänä rahapoliittisten päätösten kannalta, minkä seurauksena korot Isossa-Britanniassa ovat nousseet tuntuvasti ja sen seurauksena likviditeetti on imeytynyt järjestelmästä. Ison-Britannian kuluttajille valitettavasti viime kuussa oli korkein perusinflaatio sitten vuoden 1992.

Tästä syystä ollaan paljon huolissaan siitä, että inflaatio ei laske niin nopeasti kuin toivottiin. Itse asiassa Yhdistyneen kuningaskunnan vertaaminen vertaisvaltioihin ei tuota optimistisia tuloksia; nykyinen (otsikko) inflaatio on Länsi-Euroopan korkeimpia.

Yleisen trendin kannalta Yhdysvallat on luultavasti nyt loistava valo, ja markkinat odottavat koronnostojen lähestyvän loppuaan, kun inflaatiovauhti putoaa 3 prosenttiin (vaikka taistelu ei olekaan vielä ohi). Kontrasti Yhdistyneen kuningaskunnan liikeradan kanssa on selvä:

Vähittäiskauppa vain toinen ala

Tätä taustaa vasten on helppo nähdä Yhdistyneen kuningaskunnan vähittäiskauppasektorin vaivat. Se ei kuitenkaan ole

ei ole yksin kamppailussaan – tämä kriisi on vaikuttanut talouden jokaiseen tuumaan. Yleisen vähittäismyyntiindeksin kehitys suhteessa FTSE 250 -indeksiin osoittaa tämän seuraavan kaavion mukaisesti, ja jälkimmäinen laskee saman verran verrattuna tasoon, jolla se käytti kauppaa vuonna 2022.

(Vaikka FTSE 100 on myös esitetty alla olevassa kaaviossa, sen vahva suorituskyky on harhaanjohtava, kun otetaan huomioon, että se toimii Yhdistyneen kuningaskunnan barometrina. Indeksin yritykset saavat noin 75 % liikevaihdostaan Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelta, mikä tarkoittaa, että ne hyötyivät Punta heikkeni viime vuonna. Lisäksi indeksiä hallitsevat toimialat, kuten öljy, pankit, tupakka ja kaivosteollisuus, ja sitä nostivat energian ja hyödykkeiden hintojen nousu viime vuonna).

Kaikesta tästä tuhosta ja synkyydestä huolimatta yllä oleva kaavio osoittaa myös vähittäiskaupan elpymisen vuoden alusta. Lisäksi, kun tarkastellaan erityisesti General Retailers -indeksiä, se on ylittänyt FTSE 250:n viime vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien. Toistaiseksi vuonna 2023 indeksi on noussut 26 %, toisin kuin FTSE 250, jonka kauppa on ollut tasaista.

Tunnelma on edelleen heikko ja käytettävissä olevat tulot supistuneet, mutta kuva on kiistatta valoisampi kuin vuoden alussa. On kulunut vain yhdeksän kuukautta Lizz Trussin tuhoisan hallituskauden alkamisesta, ja se melkein tuhosi koko talouden hänen kaoottisen 44 päivän aikana. Vaikka rima on matala, asiat näyttävät ainakin olevan menossa oikeaan suuntaan, vaikkakin hitaasti.

Vähittäiskaupan haasteet ovat kuitenkin edelleen kovat. Viime viikolla British Retail Consortium (BRC) kertoi, että vähittäismyynti kasvoi 1,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, mikä on selvästi alle 12 kuukauden keskimääräisen 3,9 prosentin kasvuvauhdin. Ehkä suurempi huolenaihe on se, että korko on laskenut vuoden 2023 huipusta helmikuussa 5,2 %.

Englannin keskuspankin pääekonomisti Huw Pill aiheutti kohun huhtikuussa, kun hän sanoi, että brittiläisten kotitalouksien ja yritysten on “hyväksyttävä, että heillä on huonompi tilanne”. Luvut ovat kuitenkin selvät. Niin synkkää kuin se onkin, tässä pandemian ja Brexitin jälkeisessä elinkustannuskriisin taloudessa Yhdistynyt kuningaskunta ei yksinkertaisesti ole niin rikas kuin ennen. Se on selvää kaikkialla maassa, mutta erityisesti vähittäiskaupassa.

