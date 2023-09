Nikkei 225 -indeksianalyysi: Triple top -kuviomuodot

Japanin osakkeet laskivat hieman perjantaina, kun sijoittajat pohtivat viimeisimpiä Federal Reserven ja Bank of Japanin (BoJ) korkopäätöksiä. Tarkkaan seurattu Nikkei 225 -indeksi putosi 32 160 ¥:iin, alimmalle tasolle sitten elokuun 29. päivän. Se on pudonnut yli 3,5 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta pisteestä. USD/JPY -pari jatkoi nousuaan.

Japanin keskuspankin päätös

Sijoittajat ovat keskittyneet keskeisten keskuspankkien toimintaan tällä viikolla. Yhdysvalloissa Federal Reserve piti järjettömän tauon. Se jätti korot ennalleen 5,25 % ja 5,50 % välillä ja vihjasi, että se nostaa vielä 0,25 % myöhemmin tänä vuonna. Pankki ennusti myös, että korkojen on pysyttävä korkealla tasolla pidempään.

Euroopassa Sveitsin keskuspankki (SNB) ja Bank of England (BoE) jättivät korot ennalleen. Ekonomistit toivoivat pankin nostavan korkoja 0,25 prosenttia. Indonesiassa keskuspankki päätti laskea korkoa 0,25 prosenttia.

Nikkei 225 -indeksi laski ja pienensi sitten osan tappioistaan, kun Japanin keskuspankki jätti koron ennalleen -0,10 prosenttiin. Se jätti myös tuottokäyrän hallintaohjelman ennalleen, koska se sallii 10 vuoden vaihteluvälin -0,50 % ja 0,5 % välillä.

BoJ:n päätös tehtiin pian sen jälkeen, kun maan tilastot julkaisivat vahvat kuluttajainflaatiotiedot. Kuluttajahintaindeksi nousi elokuussa 3,2 %, kun taas kuluttajahintaindeksi nousi 3,1 prosenttiin. Inflaatio on pysynyt viime kuukausina yli BoJ:n 2,0 prosentin tavoitteen.

Sellaisenaan analyytikot uskovat, että BoJ lopulta nostaa korkoja, varsinkin jos Japanin jeni putoaa 150:een.

Fed oli Nikkei 225 -indeksin suurin katalysaattori, koska se vihjasi korkojen pysyvän korkeammalla pidemmän aikaa. Sen jälkeen amerikkalaiset osakeindeksit, kuten Dow Jones, Nasdaq 100 ja S&P 500, laskivat kolme päivää peräkkäin.

Parhaiten tuottaneet Nikkei 225 -indeksiyhtiöt viimeisen 30 päivän aikana olivat Mitsui Engineering, Kobe Steel, Mazda Motor, Sumitomo Mitsui Financial ja Eneos Holdings. Kaikki nämä osakkeet ovat nousseet yli 20 % viimeisen 30 päivän aikana. Sen sijaan suurimmat jäljessä olleet yritykset olivat Advantest, Shiseido, Daiichi Sankyo ja Yamaha.

Nikkei 225 -indeksin ennuste

Päiväkaavion mukaan Nikkei 225 -indeksi on ollut tiukalla vaihteluvälillä viimeisten kuukausien aikana. Saavutettuaan kesäkuussa usean vuosikymmenen huipun, 33 796 ¥. Se on muodostanut kolmiosaisen kuvion. Indeksi on myös pudonnut alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on ajautunut alaspäin.

Siksi Nikkei-indeksi pysyy todennäköisesti tällä alueella lähipäivinä. Se pysyy keskeisellä tukitasolla 32 000 ¥. Uusi Nikkei 225 -indeksiralli vahvistetaan, jos hinta liikkuu avainresistanssin yläpuolelle 33 796 ¥.

