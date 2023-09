Kuten QQQ ETF double-tops on UltraPro Short SQQQ ostaa

Amerikkalaiset osakkeet ovat vetäytyneet muutaman viime kuukauden aikana ja päättäneet aiemmin tänä vuonna tapahtuneen vahvan vauhdin. Tarkkaan seurattu Invesco QQQ on vetäytynyt alimmalle tasolle 354,10 dollariin, alimmalle tasolle sitten kesäkuun 12. päivän.

Nasdaq 100 -indeksissä olevia yrityksiä seuraava rahasto on vetäytynyt markkinariskien kasvaessa. On olemassa merkittäviä laman riskejä, kuten kirjoitin täällä . Kiina, maailman toiseksi suurin talous, on romahtamassa kiinteistösektorin romahtaessa.

Lisäksi Federal Reserve on sitoutunut jatkamaan koronnostojaan. Syyskuun kokouksen pistekuvio osoitti, että virkamiehet odottavat vielä vähintään yhtä 0,25 prosentin koronnostoa.

UAW:n työntekijöiden lakon jatkuessa myös talouskasvuun liittyy riskejä. Mikä tärkeintä, Washingtonin poliittinen jakautuminen tarkoittaa, että toiveet hallituksen sulkemisesta ovat lisääntyneet.

https://www.youtube.com/watch?v=wjEOSPSBFac&pp=ygUKdWF3IHN0cmlrZQ%3D%3D

Invesco QQQ ETF -kaksoistossut

Teknisesti tilanne ei näytä hyvältä Invesco QQQ:lle. Kuten alla näkyy, rahasto on muodostanut kaksinkertaisen yläosan kuvion, jonka pääntie on 353,81 dollaria. Hintatoiminnan analyysissä kaksoispää on yksi suosituimmista laskumerkeistä.

Samaan aikaan 50 päivän ja 100 päivän painotetut liukuvat keskiarvot (EMA) ovat muodostamassa laskevan risteyksen. Tämä minikuolemaristi osoittaa lisää haittapuolia tulevina viikkoina.

Jos näin tapahtuu, QQQ ETF:llä on todennäköisesti laskeva nousu, kun myyjät tavoittelevat avaintukea 331,17 dollariin, mikä on korkein hinta 15. elokuuta. Tämä hinta on noin 6,86 % nykyisen tason alapuolella.

Teknisten asioiden lisäksi QQQ ETF:llä on lisäriskejä. Esimerkiksi Yhdysvaltain dollari-indeksi (DXY) on noussut korkeimmalle tasolle yli kuuteen kuukauteen. Vahvempi Yhdysvaltain dollari iskee moniin suuriin teknologiayrityksiin, jotka ovat alttiita kansainvälisille markkinoille, kuten Apple ja Microsoft.

Arvostusriskejä on myös nyt, kun Applen, Netflixin ja Microsoftin kaltaiset yritykset eivät kasva yhtä nopeasti.

Onko UltraPro Short QQQ ostaa?

UltraPro Short QQQ on vipuvaikutteinen rahasto, jolla on taipumus siirtyä käänteisesti Invesco QQQ:han. Kuten täällä kirjoitin , rahasto tavoittelee päivittäistä sijoitustuottoa, joka vastaa kolme kertaa käänteistä Nasdaq 100 -indeksin päivittäistä tuottoa.

Useimmiten SQQQ pärjää hyvin, kun Nasdaq 100 ja QQQ ETF laskevat. Rahaston oikosulkeminen tuottaa suurempia tuottoja kuin samanlaisen shortin sijoittaminen Invesco QQQ ETF:ään. Samoin se tuottaa huonompia tuottoja, kun Nasdaq 100 -indeksi on vahvassa nousutrendissä.

Siksi, koska Nasdaq 100 -indeksin näkymät ovat laskevat, on mahdollista, että SQQQ-rahasto jatkaa nousuaan.

Kun QQQ-rahasto on muodostunut, on muodostanut kaksinkertaisen yläosan kuvion, SQQQ-rahasto on luonut kaksoispohjakuvion hintaan 16,35 dollaria, jonka pääntie oli 20,95 dollaria. Siksi on todennäköistä, että rahasto jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat keskeisen vastuksen 25 dollariin.

TradingView’n SQQQ-kaavio

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.