Brent-raakaöljyn hintaennuste: tekninen analyysi

Raakaöljyn hinnat ovat nousseet. Brent, maailmanlaajuinen vertailuindeksi, seuraa kolmatta viikkoa peräkkäin viimeaikaisen vauhdin hiipuessa. Se putosi keskiviikkona alimmilleen 81,20 dollariin, mikä on paljon alhaisempi kuin vuoden tähän mennessä ollut korkein 95,86 dollaria. Samoin West Texas Intermediate (WTI) putosi 76,90 dollariin, mikä on myös alempi 94,80 dollarista YTD:stä.

Raakaöljyn hinta laskee, kun sijoittajat keskittyvät jatkuvaan kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaan. Kysyntäpuolella Venäjä ja OPEC sopivat pitävänsä hintojen nostamiseen tarkoitettuja tarjonnan rajoituksia.

Myös viimeaikaiset pelot, että Israelin ja Hamasin välinen sota aiheuttavat toimitushäiriöt eivät ole toteutuneet. Sodan aikana muut alueelliset voimat, kuten Iran ja Saudi-Arabia, eivät ole vaikuttaneet.

Samaan aikaan, kuten kirjoitin tässä artikkelissa, Venäjä on jatkanut raakaöljyn pumppaamista käynnissä olevista sanktioista huolimatta. Maa käyttää hyväkseen vanhempia tankkereita kuljettaakseen miljoonia öljytynnyreitä päivittäin. Uudemmat öljykauppiaat ovat myös korvanneet muut länsimaiset yhtiöt, kuten Trafigura ja Vitol.

Lisäksi Brent-raakaöljyn hinta on noussut vahvan Yhdysvaltain dollarin vuoksi. Dollariindeksi on noussut yli 106 dollariin tänä vuonna, mikä tekee kehittyvien markkinoiden maiden kalliiksi ostaa öljyä. Federal Reserven johtaja Jerome Powell puhuu myöhemmin keskiviikkona.

Siksi on olemassa joitakin huolia siitä, että öljy jatkaa nousuaan. JPMorganin analyytikot varoittivat tuoreessa lausunnossaan, että öljy voi nousta 150 dollariin. Maailmanpankki varoitti myös, että öljy voi nousta yli 150 dollariin, jos Ukrainan sota jatkuu.

https://www.youtube.com/watch?v=E16OyrVnz9Y&pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

Brent-raakaöljyn hintaennuste

TradingView:n UKOIL-kaavio

Tekninen analyysi on hyvä tapa ennustaa, missä rahoitusvara on lähi- ja pitkällä aikavälillä. Päiväkaaviossa näemme, että hinta muodosti pienen pään ja hartioiden kuvion. Hintatoiminta-analyysissä tämä kuvio on yksi markkinoiden laskevimmista.

Brent on myös pudonnut alle tärkeimmän tukitason 88,2 dollariin, mikä on korkein piste tämän vuoden huhti- ja elokuussa. Merkittävin on se, että 50 päivän ja 100 päivän liukuvat keskiarvot ovat tekemässä laskevaa jakoa, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on lähellä ylimyytyä tasoa.

Tästä syystä Brentin näkymät ovat laskevat, ja seuraava taso on 80 dollaria. Tauko tämän tason alapuolella kaatuu seuraavaan tukeen 71,65 dollariin, alimmalle tasolle touko- ja kesäkuussa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.