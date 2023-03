Beaucoup de choses ont changé depuis que j’ai animé une émission avec le directeur technique de Tether, Paolo Ardoino, sur le podcast d’Invezz en octobre dernier.

Quelques semaines seulement après notre conversation, FTX s’est effondré dans un développement que peu de gens ont vu venir. En quelques jours, 3,5 milliards de dollars de Tether ont été rachetés dans le cadre d’un effondrement plus important des marchés de la crypto-monnaie. Mais pour Tether, tout s’est déroulé sans encombre.

Cette semaine, Ardoino a de nouveau rejoint le podcast pour parler de la façon dont les choses ont changé depuis, ainsi que d’une variété d’autres sujets du secteur des pièces stables toujours aussi dynamique.

Nous avons commencé par parler de Lugano, une jolie petite ville de Suisse qui en est à un an du Plan B, une initiative qui a vu Tether s’associer à la ville pour pousser l’adoption de la blockchain.

Paolo a souligné les différences entre Lugano et El Salvador, où Bitcoin a cours légal, mais, comme je l’ai écrit lors de ma visite l’année dernière, a quelque peu lutté sur le front de l’éducation.

Lugano est une initiative plus petite, a expliqué Paolo, ce qui signifie qu’elle peut être développée et encouragée plus facilement. J’ai ensuite demandé s’il était facile d’amener les commerçants à adopter Bitcoin et Tether comme moyen de paiement – un autre domaine dans lequel El Salvador a eu du mal.

Mais cela s’est transformé en un sujet plus général sur le monde en développement et Bitcoin, ainsi que sur la force du dollar américain. En tant que compatriote européen, Paolo est bien conscient de la domination du dollar américain.

Pour certains pays en développement, le dollar représente une échappatoire, et la discussion autour de la place de Tether dans l’offre d’accès au dollar était fascinante. Je vous laisse compléter les points, mais disons simplement que l’Argentine, le Liban, le Venezuela et la Turquie ont été mentionnés.

Outre la discussion plus générale sur Bitcoin et le monde en développement, nous avons également abordé la controverse autour des réserves de Tether, une histoire qui a évidemment frustré Paolo.

Il a expliqué comment Tether a dénoué l’intégralité de son portefeuille de papier commercial en neuf mois, soit un montant stupéfiant de 30 milliards de dollars. C’est une somme colossale, et nous avons également parlé des milliards de demandes de rachat à la suite des scandales qui ont eu lieu dans le secteur cryptographique l’année dernière (quelque chose avec lequel les banques à réserves fractionnaires auraient sans aucun doute eu du mal).

Paolo a parlé de la réaction de la communauté et de la décision de réduire l’exposition au papier commercial en faveur des bons du Trésor. Je lui ai demandé si cette répartition des bons du Trésor (58 % selon les chiffres les plus récents, bien que cela ait pu changer depuis) diminuerait si/quand les taux redescendaient. La réponse de Paolo était révélatrice – ils ont une « équipe allégée » qui a révélé un bénéfice de 700 millions de dollars au quatrième trimestre alors que le reste du monde de la crypto-monnaie faisait face à l’effondrement de FTX, et n’a donc pas exactement besoin des gros rendements proposés en ce moment.

Paolo a également parlé des critiques adressées à lui et à Tether par rapport à des PDG « excitants » ou « plus cool » comme ceux qui dirigeaient des entreprises comme FTX, Celsius, Voyager Digital, pour n’en nommer que quelques-uns. Bien sûr, aucun de ces PDG n’est encore là – un point que Paolo s’est assuré de souligner.

Nous avons également abordé la réglementation et le fait que la réglementation américaine est arrivée en force récemment. J’ai demandé à Paolo ce que tout cela signifiait pour Tether, étant basé en dehors des États-Unis. Ses réflexions étaient intéressantes, car il a récemment dépassé une part de marché de 50 % pour la première fois depuis 2021 – surtout en tant que compatriote européen !

C’est un aperçu de ce que nous avons abordé, mais nous avons rebondi sur tout un tas de sujets. C’est une période très intéressante sur le marché des pièces stables et dans l’industrie de la crypto-monnaie dans son ensemble, donc c’était une conversation amusante.

Continuez la conversation sur Twitter avec @InvezzPortal, @DanniiAshmore et @Tether_to.

