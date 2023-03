Floki Inu (FLOKI/USD) et Gala Games (GALA/USD) sont actuellement les pièces les plus tendance de l’écosystème de la GameFi, avec des jetons natifs qui ont fait des mouvements impressionnants au cours des dernières 24 heures.

Cette prévision de prix pour MCADE et la comparaison avec GALA et FLOKI mettent en évidence les différences de perspectives de prix et pourquoi Metacade pourrait représenter une meilleure opportunité.

Floki Inu et GALA sont à la mode, mais quelles sont les raisons qui montrent que Metacade pourrait être la meilleure pièce ?

Alors que ces jetons liés aux écosystèmes de jeux play-to-earn profitent des dernières nouvelles et de la résilience dans les secteurs des NFT et des métaverses pour un retournement haussier, Metacade (MCADE) attire de plus en plus l’attention des investisseurs en tant qu’investissement intéressant.

Metacade est une plate-forme P2E qui cherche actuellement à clôturer sa prévente, mais compte déjà comme l’un des projets de jeu les plus excitants de la GameFi, avec des experts suggérant qu’elle pourrait atteindre ou même dépasser les niveaux qu’Axie Infinity, The Sandbox, Decentraland et ImmutableX ont atteint en 2021. Les perspectives suggèrent que le prix du jeton MCADE pourrait être multiplié par 100, si nous le comparons aux 51 000 % de Floki Inu et au bond de 28 000 % de GALA, de leurs plus bas historiques aux prix actuels.

Metacade, atteindra-t-il 1 $ ?

Metacade est à la cinquième étape de sa vente de jetons, avec plus de 9,2 millions $ levés alors que la feuille de route évolue vers la cotation sur les principaux échanges de crypto-monnaie. Comme Invezz l’a récemment souligné, chaque étape de prévente s’est bien passée et il ne reste que 11,9 % des jetons, le prix du jeton MCADE passant de 0,008 $ à 0,017 $ aujourd’hui.

La prochaine étape de la prévente verra le prix augmenter pour atteindre 0,0185 $, mais avec un intérêt si élevé pour le projet, il est probable que la valeur du jeton explosera avec la disponibilité prochaine sur le marché secondaire. Si les investisseurs s’intéresse autant à MCADE qu’ils l’ont fait avec des jetons comme AXS, MANA et SAND et IMX lors du dernier marché haussier, nous pourrions voir le prix du jeton Metacade monter en flèche à 0,5 $, puis à 1 $ en 2023 ou en 2024.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est le premier hub communautaire du Web3. La plate-forme offre aux joueurs une arcade basée sur la blockchain dans laquelle ils peuvent non seulement accéder aux meilleurs jeux P2E existants, mais également se connecter et se développer à mesure qu’ils gagnent de la crypto-monnaie, tout s’essayant au meilleur que le Web3 et la GameFi ont à offrir. En tant qu’écosystème, Metacade offre bien plus à sa communauté, raison pour laquelle il est présenté comme pouvant potentiellement récupérer une partie de la base d’utilisateurs actifs de projets existants tels que The Sandbox, Floki’s Valhalla et GALA.

Le jeton natif de l’écosystème Metacade est MCADE, qui permet aux détenteurs d’obtenir un droit de vote. Le jeton ERC-20 devrait être disponible sur les plates-formes CEX et DEX. Il est utilisé pour les récompenses dans les compétitions de Metacade ainsi que pour le jalonnement. Si cela vous intéresse, vous pouvez rejoindre la prévente Metacade ici.

Prévision de prix pour Metacade : MCADE surperformera alors que la GameFi éclipse la TradFi

Les perspectives de prix pour MCADE sont positives compte tenu de l’intérêt général pour les jetons de jeu à mesure que les secteurs des NFT et du métavers se développent.

Un rapport récent suggère que la GameFi reste l’un des investissements les plus rentables dans le secteur de la cryptographie pour les adeptes de la première heure. Les analystes de la société de données blockchain Messari affirment que les jetons de GameFi ont jusqu’à présent surperformé les actifs de la finance traditionnelle en 2023, avec des rendements moyens depuis le début de l’année de plus de 8 130 % en février. En effet, l’analyse montre que le S&P 500 avait un rendement de 25 % en février 2023, tandis que Bitcoin affichait environ + 38 % sur la même période.

Étant donné que l’on s’attend à ce que les jetons de GameFi continuent de surpasser l’industrie au sens large en 2023, le prix du MCADE augmentera sans aucun doute par rapport à sa valeur de prévente. Pour plus d’informations ou pour profiter de la prévente pour investir, vous pouvez visiter leur site internet ici.

D’un point de vue fondamental, il ne fait aucun doute que Metacade est actuellement le projet de GameFi dont on parle le plus, comme l’illustre la vente rapide de plus de 781 millions de jetons MCADE qui a eu lieu en quelques semaines seulement. Comme indiqué sur le site Web du projet, il reste actuellement moins de 73 millions de jetons, la plateforme P2E attirant tous types d’investisseurs.

Un rallye à 0,1 $ au cours des prochains mois est possible, le principal objectif à moyen terme pour les haussiers étant de 1 $.

Prix du FLOKI : Floki Inu, va-t-il monter ou descendre en prix ?

Comme indiqué ci-dessus, les prévisions concernant la GameFi en 2023 indiquent une surperformance continue du secteur dans un contexte d’adoption accrue des crypto-monnaies et de la technologie blockchain dans le secteur des jeux. Personne ne peut prédire avec certitude comment le prix évoluera à l’avenir, mais compte tenu des perspectives ci-dessus, le prix du Floki est susceptible de refléter les actions des meilleures pièces de l’écosystème pour atteindre de nouveaux sommets en 2023.

L’équipe derrière Floki a vu une croissance phénoménale du projet de cryptographie inspiré des mèmes, avec des partenariats et des inscriptions sur les principales bourses contribuant à la traction des prix. En tant que tel, alors qu’une baisse du marché pourrait faire baisser le prix de FLOKI, une course haussière potentielle pour la crypto-monnaie pourrait aider à déclencher une dynamique ascendante et à atteindre un nouveau sommet historique.

Prix du GALA : GALA, va-t-il monter ou descendre en prix ?

Les perspectives de prix pour le jeton GALA au cours de l’année écoulée ont été largement orientées à la baisse, le jeton ayant baissé de 82 % depuis mars 2022. Au cours des 30 derniers jours, la paire GALA/USD a chuté de près de 33 % pour s’échanger actuellement autour de 0,037 $, selon les données de CoinGecko.

Cependant, comme pour d’autres projets, GALA cherche également à tirer parti de l’adoption globale de la GameFi avec une stratégie qui comprend des partenariats et des acquisitions majeurs. Le jeton utilitaire de la plate-forme de jeu blockchain basée sur Ethereum représente donc une bonne affaire pour le moment, compte tenu de son potentiel.

À moins qu’il n’y ait une défaillance catastrophique de l’industrie, GALA ne peut que monter au vu de son prix actuel. L’objectif principal devrait être le plus haut historique de 0,82 $ atteint le 26 novembre 2021.